NETANYAHU'NUN TÜRKİYE KARŞITI SÖYLEMLERİNE YANIT Fidan, programda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimler öncesinde Türkiye karşıtı söylemlerini artırdığı yönündeki değerlendirmeye de yanıt verdi. Netanyahu'nun iç siyasi konumunu güçlendirmek amacıyla kendisini vazgeçilmez göstermeye çalıştığını belirten Fidan, Türkiye'ye yönelik söylemlerin de bu yaklaşımın bir sonucu olduğunu ifade etti. "Netanyahu içerideki siyasi pozisyonunu güçlendirmek için kendisini vazgeçilmez göstermek için arayışlar peşinde. Türkiye düşmanlığı da bunun bir ürünü. Bunu hafife alıyor değiliz. İsrail barışa dayalı, saygıya dayalı işbirliğine dayalı bir politikayı desteler umuyoruz. Yoksa sadece yalnızlaşmakla kalmayacak bunun bedelini bölgeyle birlikte ödeyecek. Türkiye'nin bu türden provokasyonlara ucuz kışkırtmalara gelecek devlet değil. Bölgede ortaklarımız var bizim. İsrail bölgeye değil sadece dünyaya tehdit. Bu böyle olduğu sürece ben gereken cevabın verileceğini düşünüyorum. Sürecin mazlum Filistinlilerin lehine olacağını düşünüyoruz."

SURİYE'DE ENTEGRASYON SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR Fidan, Suriye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya ilettiğini belirterek iki ülke arasındaki görüşmelerde bölgesel istikrar, riskler, entegrasyon süreci ve terörle mücadele başlıklarının ele alındığını söyledi. "Suriye'de görüşmemiz gereken çok sayıda başlık var. Düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanları olarak bizlerin ikid evlet arasında yürüyen çok sayıdaki projeyi yakından takip etmemiz ve sürekli bir araya gelmemiz gerekiyor. Suriye ile 911 kilometrelik sınırımız var. Oradaki istikrar, barış, huzur kalkınma bizim için de önemli. Cumhurbaşkanımızın mesajları vardı onları ilettim sayın Şara'ya. Bölgesel istikrar, riskler, entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil birçok konuyu konuştuk." Suriye'deki entegrasyon sürecinin kontrollü şekilde ilerletilmesine yönelik bir irade bulunduğunu belirten Fidan, sürecin tamamlanmasına kadar gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi. "Kontrollü şekide sürecin ilerletilmesine yönelik bir arzu görüyoruz taraflarda. Diğer taraftan bütün şartları yerine gelip süreç tamamlanana kadar dikkatli takip etmemiz gerekiyor." MEKKE İTTİFAKI'NDA SÜREÇ İLERLİYOR Fidan, programda Mekke İttifakı'nın geldiği aşamaya ilişkin de bilgi verdi. İttifakın bölge ülkelerine açık olduğunu belirten Fidan, bölgesel sorunlara bölgesel çözüm üretme amacı taşıdığını söyledi. "Çok güçlü bir irade var, hıla ilerliyoruz. İttifakımız bölge ülkelerine açık bir ittifak. Bölgesel sorunlara bölgesel çözüm getirme arayışından çıktı bu ittifak."