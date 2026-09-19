İsrail Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: "Hesaplarımızı iyi yapıyoruz!"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında İsrail'in Suriye'yi Lübnan ve Filistin'in ardından kendisi için vazgeçilmez bir alan haline getirmeye çalıştığını söyledi. Netanyahu'nun Türkiye karşıtı söylemlerine de değinen Fidan, İsrail'in bölgedeki adımlarını ve Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye bu tür provokasyonlara ve ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında İsrail'in Suriye'ye yönelik politikası, Netanyahu'nun Türkiye karşıtı açıklamaları ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Suriye'yi Lübnan ve Filistin'in ardından kendisi için vazgeçilmez bir alana dönüştürmeye çalıştığını belirten Fidan, Türkiye'nin provokasyonlara karşı dikkatli hareket ettiğini vurguladı.
İSRAİL SURİYE'Yİ VAZGEÇİLMEZ ALAN YAPMAK İSTİYOR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik politikası hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in Lübnan ve Filistin'in ardından Suriye'yi de kendisi açısından vazgeçilmez bir alana dönüştürmeye çalıştığını belirten Fidan, Tel Aviv yönetiminin bölgede yaşanan sorunları kalıcı hale getirmeye çalıştığını söyledi.
Fidan, İsrail'in kendi kamuoyuna yönelik bir güvenlik algısı oluşturmaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'in Suriye'yi, Lübnan ve Filistin'den sonra kendisi için bir vazgeçilmezlik alanına dönüştürmeye çalıştığını görüyoruz. Suriye'de bir sorun çıkarıp bunu kalıcı hale getirerek kendi toplumuna "Burada ciddi bir sorun var, ben olmazsam çözülemez" mesajını vermeye çalıştığını açıkça görüyoruz."
"TÜRKİYE BU TÜR PROVOKASYONLARA GELECEK BİR DEVLET DEĞİL"
Fidan, Türkiye'nin İsrail'in bölgedeki adımlarına karşı stratejik yaklaşımını koruduğunu vurguladı.
"Türkiye bu tür provokasyonlara ve ucuz kışkırtmalara gelecek bir devlet değil. Stratejik duruşumuzu biliyor, hesaplarımızı iyi yapıyoruz."
NETANYAHU'NUN TÜRKİYE KARŞITI SÖYLEMLERİNE YANIT
Fidan, programda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimler öncesinde Türkiye karşıtı söylemlerini artırdığı yönündeki değerlendirmeye de yanıt verdi.
Netanyahu'nun iç siyasi konumunu güçlendirmek amacıyla kendisini vazgeçilmez göstermeye çalıştığını belirten Fidan, Türkiye'ye yönelik söylemlerin de bu yaklaşımın bir sonucu olduğunu ifade etti.
"Netanyahu içerideki siyasi pozisyonunu güçlendirmek için kendisini vazgeçilmez göstermek için arayışlar peşinde. Türkiye düşmanlığı da bunun bir ürünü. Bunu hafife alıyor değiliz. İsrail barışa dayalı, saygıya dayalı işbirliğine dayalı bir politikayı desteler umuyoruz. Yoksa sadece yalnızlaşmakla kalmayacak bunun bedelini bölgeyle birlikte ödeyecek. Türkiye'nin bu türden provokasyonlara ucuz kışkırtmalara gelecek devlet değil. Bölgede ortaklarımız var bizim. İsrail bölgeye değil sadece dünyaya tehdit. Bu böyle olduğu sürece ben gereken cevabın verileceğini düşünüyorum. Sürecin mazlum Filistinlilerin lehine olacağını düşünüyoruz."
SURİYE'DE ENTEGRASYON SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Fidan, Suriye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya ilettiğini belirterek iki ülke arasındaki görüşmelerde bölgesel istikrar, riskler, entegrasyon süreci ve terörle mücadele başlıklarının ele alındığını söyledi.
"Suriye'de görüşmemiz gereken çok sayıda başlık var. Düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanları olarak bizlerin ikid evlet arasında yürüyen çok sayıdaki projeyi yakından takip etmemiz ve sürekli bir araya gelmemiz gerekiyor. Suriye ile 911 kilometrelik sınırımız var. Oradaki istikrar, barış, huzur kalkınma bizim için de önemli. Cumhurbaşkanımızın mesajları vardı onları ilettim sayın Şara'ya. Bölgesel istikrar, riskler, entegrasyon süreci ve terörle mücadele dahil birçok konuyu konuştuk."
Suriye'deki entegrasyon sürecinin kontrollü şekilde ilerletilmesine yönelik bir irade bulunduğunu belirten Fidan, sürecin tamamlanmasına kadar gelişmelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
"Kontrollü şekide sürecin ilerletilmesine yönelik bir arzu görüyoruz taraflarda. Diğer taraftan bütün şartları yerine gelip süreç tamamlanana kadar dikkatli takip etmemiz gerekiyor."
MEKKE İTTİFAKI'NDA SÜREÇ İLERLİYOR
Fidan, programda Mekke İttifakı'nın geldiği aşamaya ilişkin de bilgi verdi. İttifakın bölge ülkelerine açık olduğunu belirten Fidan, bölgesel sorunlara bölgesel çözüm üretme amacı taşıdığını söyledi.
"Çok güçlü bir irade var, hıla ilerliyoruz. İttifakımız bölge ülkelerine açık bir ittifak. Bölgesel sorunlara bölgesel çözüm getirme arayışından çıktı bu ittifak."
Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırılara da değinen Fidan, Türkiye'nin müttefiklik anlaşması kapsamında dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.
"Gelinen noktada Suudi aRabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz. Bizim anlaşmamızda da müttefiklik anlaşması var. Bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Dışişleri Bakanlığı olarak özellikle Mekke'ye yönelik petrol altyapısına saldırıları kınıyoruz. Mekke İttifakı olarak yakından takip ediyoruz. Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konuılarda olabilir, Bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz."
BABÜLMENDEP GERİLİMİ VE ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ
Fidan, Yemen'deki çatışmalar ve Babülmendep Boğazı'ndaki gelişmelerin giderek daha karmaşık hale geldiğini söyledi. ABD-İran görüşmelerindeki tıkanıklığa da değinen Fidan, krizin ekonomik etkilerinin artık daha belirgin hale geldiğini ifade etti.
"Girişim çok ama bunların muhatapları tarafından kabul görmesi gerekiyor. ABD-İran görüşmelerinde son bir kaç aydır bir tıkanma var. Babülmendep ayağının da artık Yemen tarafından açıldığını görüyoruz. Giderek daha karmaşık hale geliyor. İran ABD müzakerelerin bir sonuca varmasına veriyoruz. İşleyen süreci iki tarafta kendi lehine yorumlamaya başladı. Yeni teklifler vara umarım kabul ederler. Yoksa kriz belli yere kadar tolore edildi ama ekonomik yansımaları artık tolere edilebilir seviyeyi geçmeye başladı."