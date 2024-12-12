Kanarya’ya boğa darbesi! Fenerbahçe Avrupa’da Athletic Bilbao’ya mağlup oldu

Fener'e Kadıköy'de darbe... Sarı- Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında Athletic Bilbao'ya sahasında 2-0 yenildi. Böylece temsilcimiz 8 puanda kaldı. 5. dakikada Samet'in Livakovic'e geri pasında araya giren Gorka Guruzeta topla ceza sahası içine girdi. Guruzeta'nın pasında Inaki Williams topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

MERT ÇİFT SARIDAN ATILDI!

27. dakikada Guruzeta'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu Livakovic kurtardı. 45. dakikada Sancet'in pasında sağ kanatta topu alan Inaki Williams'in ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-2. 52. dakikada sağdan Inaki Williams'ın etkili ortasında, altıpasın solunda Berenguer'in yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı. 68. dakikada Tadic'in ortasında altıpasın solunda Dzeko'nun yaptığı kafa vuruşunda, top kalecide kaldı. 69. dakikada Mert Müldür çift sarı karttan kırmızı gördü. Maç da böylece 2-0 sona erdi.

BAKAN BAK MAÇI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Kadıköy'deki Fenerbahçe- Athletic Bilbao maçını beraber takip etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ali Koç da protokolde maçı izleyenler arasındaydı.

SAMET'E ISLIKLI PROTESTO

Fenerbahçe'nin tartışılan ismi Samet Akaydin, Bilbao önünde büyük bir hata yaptı. Samet'in Livakovic'e atmadığı geri pas kısa düşünce İspanyol ekibi öne geçti. Bu gol sonrası tribünler devre bitene kadar Samet'i protesto etti. Mourinho bunun üzerine ikinci yarının başında milli futbolcuyu oyundan aldı.



HİÇ SOL BEK KALMADI!

Bilbao maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan Mert Müldür, maçta Inaki Williams'a yaptığı faullerden dolayı 2 sarıdan kırmızı kart gördü. Böylece Avrupa kadrosundaki tek sol bek cezalı oldu.



HAYAL KIRIKLIĞI

Slavia Prag deplasmanında alınan galibiyet sonrası ilk 8 için umutlanan Fenerbahçe dün Athletic Bilbao önünde varlık gösteremedi. Futbolcular yenilen gollerin ardından çok büyük bir üzüntü yaşadı.