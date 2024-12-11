Şike iması yapan şerefsizdir! Acun Ilıcalı’dan Metin Öztürk’e sert yanıt

FenerbahçE Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün Manaj için, "Üç hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti" sözlerine sert yanıt verdi. Ilıcalı, "Tiyatro değil artık başka bir boyuta geçti. Hollywood filmi. Son sahnesi de oyuncum sakatlandı suçlu Fenerbahçe. Yazıklar olsun diyoruz" dedi. Ilıcalı, "Öztürk'ün suçlamaları için bir şey yapacak mısınız?" sonusuna da "Ben de kendisine ağır bir şekilde suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler! İnşallah bu çirkinlikler biter" ifadeleriyle cevap verdi.



Ilıcalı, Metin Öztürk'ün açıklamalarına, "Ben de kendisine ağır bir şekilde suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum" şeklinde cevap verdi