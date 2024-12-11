Kanarya’nın zorlu sınavı! Fenerbahçe Athletic Bilbao’yu konuk ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 13 puanla averajla 2. sırada bulunan Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele saat 18.30'da başlayacak. TRT 1'den yayınlanacak karşılaşmayı Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Slavia Prag karşısında aldığı galibiyetle puanını 8'e yükselten Sarı- Lacivertliler, 15. sırada bulunuyor. Kanarya'da uzun süreli sakatlığı bulunan Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred de forma giyemeyecek.

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