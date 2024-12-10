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Youssef En-Nesyri gol kaçırmada ligin kralı!

Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği En-Nesyri, Süper Lig bu sezon en fazla net gol kaçıran (11) oyuncu olarak zirvede yer alıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Youssef En-Nesyri gol kaçırmada ligin kralı!

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Youssef En- Nesyri ile ilgili dikkat çeken bir istatistik gün yüzüne çıktı. Fenerbahçe sezon başında büyük bir beklenti ile İspanyol ekibi Sevilla'dan Faslı golcüyü 19.5 milyon Euro'ya transfer etmişti. Tecrübeli forvet, bu sezon en fazla net gol kaçıran (11) oyuncu olarak zirvede yer alıyor. En-Nesyri'yi bu alanda Beşiktaş'tan Rafa Silva (10) takip ediyor. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen de 9 net gol pozisyonundan yararlanamadı. Edin Dzeko 8 kez meşin yuvarlağı gole çeviremezken, Eyüpsporlu Mame Thiam'da bu rakam 7 olarak göze çarptı.

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