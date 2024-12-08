Yarım pozisyondan gol buldular! Beşiktaş maçının ardından Fenerbahçe'de Jose Mourinho: "Şampiyonluk iddiamız sürüyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bizler için belirleyici oldu. Çok güzel bir maç oldu. Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı. İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı. Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular" dedi.

MAÇ BİZİM ELİMİZDEYDİ

Portekizli hoca, "1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum" diye konuştu. Mourinho, "Şampiyonluk iddiamız sürüyor. Tekrar söylüyorum... Kazanmaya yakın olan taraf bizdik" ifadelerini kullandı.

Portekizli hoca, "Mükemmel değildik ama daha iyi taraftık. Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular"dedi

ALİ KOÇ'TAN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinin ardından basın mensuplarının sorularına kısa bir yanıt verdi. "Taraftara bir mesajınız var mı?" sorusunu yanıtlayan Koç, "Bu sezon şampiyon olacağız. Taraftarlara en büyük mesajımız bu" diyerek aracına bindi.

Mourinho, "Oyuncularımı eleştiremem. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ederim" diye konuştu.



KARTAL'DAN ÇOK ÇEKİYOR!

Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (43) ve gol yediği (158) rakibi Besiktaş... Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibine yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı.



HAYAL KIRIKLIĞIYDI

Dusan Tadic, Beşiktaş derbisinde alınan sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Yıldız futbolcu "Böyle bir mağlubiyet almış olmak bizim için hayal kırıklığı" değerlendirmesinde bulundu. Tadic "Oynayacağımız bir UEFA Avrupa Ligi maçı var. Kazanmaya devam etmeliyiz oynayacağımız maçlarla. Çarşamba günü oynayacağımız zorlu karşılaşma yakın bir tarihte. Bu güzel bir şey, o maçla tekrar kazanmamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İLK 5'TEKİLERİ YENEMEDİ

Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 yenilen Fenerbahçe'de çarpıcı bir istatistik göze çarptı. Sarı-Lacivertliler bu sezon ligde oynadığı maçlarda ilk 5 sırada yer alan takımları mağlup edemedi. Kanarya bu sezon ligde yaşadığı 4 puan kaybını da ilk 5'te yer alan takımlar karşısında aldı.