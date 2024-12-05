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Ziyech’te rennes sürprizi

Ocak ayında Galatasaray’dan ayrılıp Körfez’e ya da MLS’e transfer olması beklenen Ziyech için sürpriz bir kulüp devreye girdi. Rennes’in Faslı yıldızı transfer etmek istediği öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Ziyech’te rennes sürprizi

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Galatasaray'da ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Körfez'e ya da MLS'e imza atması beklenen Faslı kanat oyuncusunun Fransız ekibi Rennes'in kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Fransız ekibinin kısa süre içerisinde tecrübeli futbolcuyla görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Ziyech'in de Fransa'da forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maçta 317 dakika sahada kalan 31 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken, 1 asiste imza attı.

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