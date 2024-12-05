Cengiz’e takım aranıyor! Karar verildi

Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle kadroya katılan Cengiz Ünder için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, beklentilerin altında kalan 27 yaşındaki oyuncu için kararını verdi. Mourinho'nun da takımda istemediği yıldız oyuncunun sezon ortasında takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalan Ünder, gol veya asist katkısı üretemedi. Futbol hayatına Altınordu'da başlayan Cengiz Ünder, Başakşehir, Roma, Leicester City ve Marsilya gibi takımların formasını giydi.

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