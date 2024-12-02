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Talisca çıkarması! Fenerbahçe Brezilyalı yıldız için hamle yapmaya hazırlanıyor

Sportif direktör Mario Branco ve Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın önümüzdeki hafta Suudi Arabistan’a gideceği belirtiliyor. İkilinin hem Talisca ve menajeri hem de Al Nassr kulübü ile yüz yüze görüşmeler yaparak işi bitirmeye çalışacağı ifade ediliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024
Talisca çıkarması! Fenerbahçe Brezilyalı yıldız için hamle yapmaya hazırlanıyor

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Ara transferde çok önemli ve ses getirecek hamleler yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler yaklaşık 3 haftadır gündemin ilk sırasında olan Brezilyalı yıldız için en ciddi hamleyi yapmaya hazırlanıyor.

TALISCA BÜYÜK ORANDA TAMAM
Alınan bilgilere göre Sportif Direktör Mario Branco ve transferlerden sorumlu yönetici olan Asbaşkan Acun Ilıcalı önümüzdeki hafta içinde Suudi Arabistan'a çıkarma yapacak. Burada hem Talisca ve menajeri hem de Al Nassr kulübünün yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleşeceği öğrenildi. Son gelinen noktada Brezilyalı yıldız birçok konuda Fenerbahçe'ye 'evet' demiş ve olay Al Nassr'ın ekonomik anlamda iknasına kalmıştı. Anderson Talisca'nın Sarı-Lacivertli formayı giymek için maaş konusunda indirime de hazır olduğu ancak kiralama veya satın alma yönteminin henüz kesinleşmediği belirlendi.

İPLERİ KOPAR, İMZAYI AT!
Fenerbahçe'nin mali şartların uygun olması durumunda Sambacı'yı tapusuyla kadroya katmak istediği ifade edildi. Sarı-Lacivertliler'in Talisca'nın Al Nassr ile bağlarını koparması ve ardından imzayı atması formülünü de Arabistan'daki görüşmelerde masaya getireceği belirtildi.

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