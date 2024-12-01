Trabzonspor’dan Alanya maçındaki hakem kararlarına sert tepki!

Trabzonspor'dan büyük tepki. Alanyaspor karşısında hakemin verdiği kararları sert bir dille eleştiren Bordo-Mavililer, , "TFF ve MHK yok hükmündedir" başlığıyla, "TFF ve MHK Türk futbolunun adaletini sağlama ve görevini tamamen yitirmiştir. Bu akşam yaşananlar liyakatsizlik, tutarsızlık ve organize çıkar düzeninin ne kadar derinleştiğini bir kez daha göstermiştir. Adaletin tecelli etmesi gereken mücadelede alınan kararlarla yalnızca maçın değil, futbolun değerleri de ters yüz edilmiştir. Bu çarpık düzen sadece hakemlerin yetersizliklerinden kaynaklanmamaktadır. Türk futbolunun temel ilkelerini hiçe sayan TFF ve MHK'dır. TFF ve MHK bizim için yok hükmündedir" açıklaması yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN