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Trabzonspor'dan Alanya maçındaki hakem kararlarına sert tepki!

Trabzonspor, Alanya maçındaki hakem kararları nedeniyle bir açıklama yaparak, "TFF ve MHK yok hükmündedir" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Trabzonspor’dan Alanya maçındaki hakem kararlarına sert tepki!

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Trabzonspor'dan büyük tepki. Alanyaspor karşısında hakemin verdiği kararları sert bir dille eleştiren Bordo-Mavililer, , "TFF ve MHK yok hükmündedir" başlığıyla, "TFF ve MHK Türk futbolunun adaletini sağlama ve görevini tamamen yitirmiştir. Bu akşam yaşananlar liyakatsizlik, tutarsızlık ve organize çıkar düzeninin ne kadar derinleştiğini bir kez daha göstermiştir. Adaletin tecelli etmesi gereken mücadelede alınan kararlarla yalnızca maçın değil, futbolun değerleri de ters yüz edilmiştir. Bu çarpık düzen sadece hakemlerin yetersizliklerinden kaynaklanmamaktadır. Türk futbolunun temel ilkelerini hiçe sayan TFF ve MHK'dır. TFF ve MHK bizim için yok hükmündedir" açıklaması yaptı.

Trabzonspordan sert tepki! TFF ve MHK yok hükmündedirTrabzonspordan sert tepki! TFF ve MHK yok hükmündedir
Trabzonspor'dan sert tepki! "TFF ve MHK yok hükmündedir

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