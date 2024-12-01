SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor’da seçim günü

Trabzonspor Olağan Genel Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday olarak girecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024
Trabzonspor’da seçim günü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor Olağan Genel Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday olarak girecek. Dün yapılan oylamada Doğan ve yönetimi ibra edildi.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN LİSTESİ
ASİL ÜYELER:
Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

YEDEK ÜYELER:
Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Halep’te zafer pozu İdlib’de hakimiyet! Hama’da hareketlilik Şam’da panik... Dakika dakika Suriye’de son durum
Asgari ücrete 5 formül: Komisyon toplanıyor! Ne kadar olacak? İşte masadaki formüller...
Bartın’da 5 genci hayattan koparan feci kazada yarış iddiası! Çok acı detay... Cenaze aracı şoförü fenalaştı
6 yıl erken emeklilik fırsatı: Kimler hak sahibi? Doğum borçlanması nasıl yapılacak?
Suriye’de kazan kaynıyor! Hussam Luka’dan Esad’ı devirme planı! Kim bu ’Hanasır Örümceği’ Hussam Luka?
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de! Sahadaki son durum ne?
Firari Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın kaçış görüntüleri ortaya çıktı!
Fırtına Akdeniz’de kayıp! Trabzonspor Alanyaspor’a 2-1 yenildi
Başkanı Erdoğan’dan çok net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta deprem konutlarını teslim etti! CHP’ye tepki: Deprem turistliği dışında ne yaptınız
Beşiktaş’ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi!
2025’te asgari ücret ne kadar olacak? Patronlar o oranla masaya oturacak iddiası! Tüm olasılıkları tek tek hesapladık! İşte en güçlü senaryolar
İsrail basınında Esad paniği! ‘Şam’ın çöküşü Tel Aviv için tehdit’ dediler
Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak
Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri kararı! Jose Mourinho devreye girdi
SON DAKİKA