Trabzonspor’da seçim günü

Trabzonspor Olağan Genel Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday olarak girecek. Dün yapılan oylamada Doğan ve yönetimi ibra edildi.



ERTUĞRUL DOĞAN'IN LİSTESİ

ASİL ÜYELER:

Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

YEDEK ÜYELER:

Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.