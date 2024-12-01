Asgari ücrete 5 formül

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret pazarlığı 10 Aralık'ta başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı yapacak. İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkları üç toplantı boyunca sürmesi bekleniyor. Asgari ücret belirlenirken hem işçilerin geçim durumları hem de istihdamın korunması, işverene maliyet gibi konular masaya geliyor. Ancak en önemli veri olarak enflasyon kullanılıyor. Aralık ayında 2024 yılı enflasyonu henüz kesinleşmemesine rağmen tahminler üzerinden değerlendirme yapılabilecek. Bu sene önümüzdeki yıl için beklenen enflasyon oranının da masaya geleceği konuşuluyor.

YILLIK BELİRLENDİ

Geçtiğimiz Aralık ayında asgari ücret yıllık olarak belirlenmiş ve 2024 yılı için ücretlere yüzde 49 artış yapılmıştı. Buna göre mevcut asgari ücret ile ilgili rakamlar şu şekilde oluştu:

MEVCUT DURUM

Brüt asgari ücret: 20.002 TL

Net asgari ücret: 17.002 TL

İşverene maliyet: 23.503 TL

EN DÜŞÜK TAHMİN OVP'DE

2024 yıl sonu enflasyonu için yapılan tahminlere bakıldığında en düşük tahmin yüzde 41.5 ile Orta Vadeli Program'da yer aldı. Ancak daha sonra bu tahminler yukarı doğru revize edildi. Fakat Komisyon bu tahmini dikkate alırsa Asgari Ücret şu şekilde gerçekleşecek.

YÜZDE 41.5 ARTARSA

Brüt ücret: 28.303 TL

Net ücret: 24.058 TL

İşverene maliyet: 33.257

MERKEZ AÇIKLADI

OVP'deki yüzde 41.5 tahminine rağmen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon raporunda yıl sonu beklentilerinin yüzde 44 olduğunu duyurdu. Komisyon bu tahmini dikkate alırsa asgari ücret şu şekilde gerçekleşecek:

YÜZDE 44 ARTARSA

Brüt ücret: 28.803 TL

Net ücret: 24.483 TL

İşverene maliyet: 33.844 TL

ORTALAMA ORANLAR

İş dünyasının ise yıllık enflasyon yerine önümüzdeki yıl için tahmin edilen enflasyon ile bu yılki enflasyonun ortalamasına göre artış yapılması talebini masaya getireceği konuşuluyor. Önümüzdeki yıl OVP'de yüzde 17 civarında bir enflasyon beklenirken, yapılan tahminlerin yüzde 20-25 oranlarının ortaya çıkacağı hesaplanıyor. Bu oranlara ve ortalama rakamlara göre ise asgari ücret hesaplamaları şu şekilde gerçekleşiyor:

YÜZDE 25 ARTARSA

Brüt ücret: 25.003

Net ücret: 21.253

İşverene maliyet: 29.379

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 26.003

Net ücret: 22.103

İşverene maliyet: 30.55

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 27.003

Net ücret: 22.953

İşverene maliyet: 31.730