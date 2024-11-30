SON SÖZ BAŞKAN ERDOĞAN'IN

Refah payı uygulaması ihtimali dahil son kararı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili, "Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize yüzde 107.5 zam verdik. Enflasyon yüzde 65'ti. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasını yapmıştı." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Mali Müşavir İsmet Çetinkaya olası tüm senaryoları tek tek hesapladı. İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları: Yüzde 25: 21 bin 250 TL

Yüzde 30: 22 bin 100 TL

Yüzde 32,5: 22 bin 527 TL

Yüzde 38: 23 bin 500 TL

Yüzde 40: 23 bin 800 TL

Yüzde 50: 25 bin 500 TL

NE ZAMAN BELLİ OLUR? Çetinkaya, kendi tahminin %38 olduğunu belirterek, "Asgari ücretin 23 bin 500 TL olacağını düşüyorum" dedi. İlk toplantıda rakam çıkacağını düşünmediği söyleyen Çetinkaya, "2. toplantının sonuna doğru rakam ortaya çıkar. 27-28 Aralık gibi ise açıklanır" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.