İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 10 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 TL
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39'unu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu da işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP
Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası'nın 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 44, buna göre bir artış yapıldığında brüt ücret 28.803 TL, net ücret 24 bin 483 TL ve işverene maliyet de 33.844 TL olacak.
PATRONLAR %32,5'LUK ZAM ÖNERDİ İDDİASI
Kulislerde patronların pazarlık masasına yüzde 44 ile yüzde 21'in ortalaması yani yüzde 32,5'lik zam ile oturacağı konuşuluyor.
SON SÖZ BAŞKAN ERDOĞAN'IN
Refah payı uygulaması ihtimali dahil son kararı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili, "Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize yüzde 107.5 zam verdik. Enflasyon yüzde 65'ti. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasını yapmıştı." ifadelerini kullanmıştı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Mali Müşavir İsmet Çetinkaya olası tüm senaryoları tek tek hesapladı. İşte asgari ücret zammı için olası zam senaryoları:
Yüzde 25: 21 bin 250 TL
Yüzde 30: 22 bin 100 TL
Yüzde 32,5: 22 bin 527 TL
Yüzde 38: 23 bin 500 TL
Yüzde 40: 23 bin 800 TL
Yüzde 50: 25 bin 500 TL
NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Çetinkaya, kendi tahminin %38 olduğunu belirterek, "Asgari ücretin 23 bin 500 TL olacağını düşüyorum" dedi. İlk toplantıda rakam çıkacağını düşünmediği söyleyen Çetinkaya, "2. toplantının sonuna doğru rakam ortaya çıkar. 27-28 Aralık gibi ise açıklanır" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.