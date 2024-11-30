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En Nesyri kendini buldu

Slavia Prag maçında galibiyeti getiren golü atan Faslı yıldız, son 9 maçta 8 gole katkıda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024
En Nesyri kendini buldu

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Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri sezonun başlangıcında performansıyla eleştiriler alıyordu. Tecrübeli golcü son maçlarda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü, Avrupa Ligi'ndeki Slavia Prag maçının 85. dakikasında Tadic'in pasında skoru 2-1'e getiren isim olurken, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını da 3'e çıkardı. En Nesyri, milli takım dahil oynadığı son 9 maçın 8'inde skora katkı verdi. 7 gol ve 1 asist üretti. Slavia Prag karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden tecrübeli golcü, 3 yıl aradan sonra sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yaptı. Gol sevincinin fotoğrafını paylaşan En-Nesyri, paylaşımına 'Allah'a şükür' notunu düştü.

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