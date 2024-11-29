Krizdeki Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e 3-1 mağlup oldu

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. İsrail ekibi 23'te öne geçti. Davida'nın ortaya çevirdiği topa kale sahası içinde dokunan Kanichowsky topu ağlara yolladı: 0-1. Beşiktaş 38'de beraberliği yakaladı. Semih'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa topu köşeden filelerle buluşturdu. 45+3'te Maccabi yeniden öne geçti. Patita'nın pasında altı pasta topla buluşan Peretz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

IMMOBILE PENALTI KAÇIRDI

49'da Patati'nin ciza sahası içinden yaptığı plase direğin yanından auta gitti. 52'de yine Patati'nin şutunu Mert kornere çeldi. 70'te Semih'in ceza sahası içinde çektiği şut Maccabi savunmasının eline çarptı ve Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına gelen Immobile'nin vuruşunu kaleci sağına uzanarak kurtardı. 73'te Davida'nın ceza sahası içinden çektiği şut az farkla auta gitti. 81'de Maccabi'de Patati'nin attığı gol karşılaşmanın skorunu belirledi.



RAFA 8 MAÇ SONRA

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva 8 maç sonra fileleri sarsmayı başardı. En son golünü Konyaspor'a atan tecrübeli oyuncu ondan sonraki 4 lig, 4 Avrupa maçında gol atmayı başaramamıştı.



TAYYİP TALHA: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Maccabi maçının ikinci yarısında oyuna giren Tayyip Talha Sanuç maç sonrası açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, "Çok çok üzgünüz. Bütün halkımızın desteğinin bizimle olduğunu biliyorduk. Utanç duyuyoruz "ifadelerini kullandı.



İLK KEZ İSRAİL EKİBİNE YENİLDİLER

Beşiktaş düne kadar İsrail takımlarıyla oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Kartal Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Beer Sheva'yı 2'şer kez olmak üzere yenerek 4 galibiyet almıştı. Hapoel Haifa ile 2 kez berabere kalmıştı. Beşiktaş ilk kez İsrail ekibine yenildi.



MASUAKU CEZALI

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu Masuaku İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Arthur Masuaku Bodo Glimt ile oynanacak Avrupa Ligi maçta forma giyemeyecek.



NECİP YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, Macaristan'da karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. Tedavisi devam eden Siyah-Beyazlı oyuncu, kadroda yer almamasına rağmen maç öncesinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarak ısınmayı takip etti.