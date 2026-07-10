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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı: İlk tetkikleri temiz çıktı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı etkinlik sırasında göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikâyetiyle rahatsızlandı. Koroner bölümünde gözlem altına alınan Erhürman’ın ilk tetkiklerinin temiz çıktığı, tedbir amacıyla müşahede altında tutulacağı bildirildi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı: İlk tetkikleri temiz çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'daki eski Cumhurbaşkanlığı binasında katıldığı etkinlik sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikâyeti yaşayan Erhürman, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne sevk edilerek tedbir amacıyla gözlem altına alındı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı: İlk tetkikleri temiz çıktı-2

TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI RAHATSIZLIK

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erhürman'ın etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirdiği belirtildi. Cumhurbaşkanının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı: İlk tetkikleri temiz çıktı-3

İLK TETKİKLERİ TEMİZ ÇIKTI

Koroner bölümünde gözlem altına alınan Erhürman'ın ilk tetkiklerinin temiz çıktığı öğrenildi. Sağlık durumunun ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi amacıyla ileri tetkiklerin sürdüğü kaydedildi.

Erhürman'ın tedbir amacıyla müşahede altında tutulmasının beklendiği bildirildi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı: İlk tetkikleri temiz çıktı-5 KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı: İlk tetkikleri temiz çıktı-6 KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı: İlk tetkikleri temiz çıktı-7

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