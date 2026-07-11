İran Dışişleri Bakanı Erakçi Umman'a ziyarette bulunacak: ABD ile yeni pazarlık mı, Hürmüz güvenliği mi?
Orta Doğu’da sular durululmuyor. ABD ordusunun düzenlediği hava saldırılarının ardından İran’ın Kuveyt ve Bahreyn’deki üsleri füzelerle hedef aldı. Orta Doğu’da tansiyon yeniden yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın misilleme saldırısının ardından “Ateşkes sona erdi” açıklamasını yaparken, küresel ticaretin şah damarı Hürmüz Boğazı'nda kriz ise doruk noktasına ulaştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin bugün diplomatik heyetle Umman’ın başkenti Maskat’a gideceği bildirildi.
Orta Doğu'da sular durulmuyor. ABD ordusunun hafta içi İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarına karşı, İran ordusu da Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini füzelerle vurarak anında misilleme yaptı.
ABD cephesinden Trump, "Ateşkes sona erdi" dedi. Küresel ticaretin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda kriz doruk noktasına ulaştı. Yaşanan bu sıcak çatışmanın hemen ardından, kritik bir diplomasi trafiği gerçekleşeceği belirtildi.
ERAKÇİ KRİTİK SEFER İÇİN MASKAT'TA!
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Hürmüz Boğazı meselesi ile ikili ilişkileri görüşmek üzere bugün (11 Temmuz 2026) Umman'a gideceği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi bugün beraberindeki diplomatik heyetle Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek.
Erakçi'nin ziyarette Ummanlı yetkililerle Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkileri görüşmesi bekleniyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından duyurulan bu resmi ziyaret, bölgede tansiyonun zirve yaptığı bir döneme denk gelmesi açısından hayati önem taşıyor. Erakçi ve beraberindeki diplomatik heyet, Ummanlı yetkililerle bir araya gelerek İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesi uyarınca gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlayacak acil mekanizmaların düzenlenmesini ele alacak.
Resmi devlet ajansı IRNA'nın da doğruladığı bu kritik temaslarda, ABD'nin ateşkesi ihlal eden saldırgan tutumuna karşı atılacak bölgesel adımlar ve ikili ilişkiler en sıcak başlıklar olarak masada olacak.
1. İran Dışişleri Bakanı Erakçi Umman'a neden gidiyor?
Erakçi, ABD ile yaşanan son füze çatışmalarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik krizini yönetmek ve İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında acil önlemleri devreye sokmak için Maskat'a gidiyor.
Umman, tarihsel olarak ABD ve İran arasında Washington ile Tahran arasında köprü görevi görmüş, nükleer müzakereler ve barış görüşmeleri için güvenilir bir zemin sağlamıştır.
2. Ziyaretin zamanlaması neden hayati önem taşıyor?
Ziyaret, ABD ordusunun hava saldırılarına karşı İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini füzelerle vurmasının ve Trump'ın "Ateşkes bitti" açıklamasının hemen ardından gerçekleşiyor.
3. Görüşmelerde hangi somut mekanizmalar ele alınacak?
Görüşmelerde özellikle İslamabad Mutabakat Zaptı'nın 5. maddesi uyarınca, çatışma döneminde ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve geçiş başta olmak üzere bölgesel ve ikili ilişkilerin konuşulacağı belirtildi.
4. Bu ziyaret doğrudan bir ABD-İran müzakeresi mi?
Hayır, bu temas resmi olarak İran ve Umman arasında bir bölgesel güvenlik görüşmesidir; resmi bir açıklama gelmediği sürece "ABD ile yeni bir doğrudan pazarlık" olarak nitelendirilmemektedir.
5. Hürmüz Boğazı neden küresel ticaretin kalbi konumunda?
Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'si bu boğazdan geçiyor. Buradaki bir tıkanma veya çatışma, küresel enerji piyasalarında ve petrol fiyatlarında doğrudan şok etkisi yaratma potansiyeline sahip.
KATAR'DA DOLAYLI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, 1 Temmuz'da Katar'ın başkenti Doha'da Pakistanlı ve Katarlı yetkililerle bir araya gelmişti. Temaslar kapsamında ABD tarafıyla dolaylı teknik görüşmeler gerçekleştirilmiş, görüşmelerde taraflar arasındaki mutabakat zaptının uygulanma süreci, Lübnan'daki son gelişmeler ve İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konularının ele alındığı kaydedilmişti.
Garibabadi, ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptındaki ihlallerin bildirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik resmi bir iletişim kanalı kurulması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.
Garibabadi ayrıca, Katar Merkez Bankası yetkilileriyle de görüşme gerçekleştirildiğini ve İran'a ait dondurulmuş 6 milyar dolarlık fonun bir kısmının kullanımının ele alındığını belirtmişti. Garibabadi, tarafların İran'ın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli ürünlerin satın alınabilmesi amacıyla bu fondan kaynak kullanılmasında mutabakata vardığını söylemişti.