Sucukta at eti, çayda boya: Bakanlık Yeni taklit ve tağşiş listesini ifşaladı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesi, gıda ürünlerindeki hileleri bir kez daha ortaya koydu. Son denetimlerde 15 yeni ürün ifşa edilirken, "dana sucuk" adıyla satılan ürünlerde tek tırnaklı eti, deri dokusu ve kanatlı eti; kıyma, köfte, lahmacun harcı, çay, zeytinyağı ve baharatlarda ise mevzuata aykırı içerikler tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalar listesini yeniden güncelledi.
Yapılan son incelemelerin ardından kamuoyuna duyurulan listeye 15 yeni hileli ürün daha dahil edildi.
DANA SUCUKTA DERİ DOKUSU VE KANATLI ETİ
Bakanlık müfettişlerinin gerçekleştirdiği laboratuvar analizlerinde, hileli ürünlerdeki detaylar dikkat çekti. Piyasada "dana sucuk" ibaresiyle satışa sunulan bir markanın ürününde, kırmızı et yerine deri dokusu ve kanatlı eti (tavuk/hindi) karışımı tespit edildi.
MERSİN VE BURSA'DA "TEK TIRNAKLI ETİ"
Güncellenen listedeki en çarpıcı bulgular ise tek tırnaklı eti (at, eşek, katır) kullanımı oldu. Mersin'in Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde faaliyet gösteren iki farklı gıda firmasının çiğ dana kıymasında tek tırnaklı eti bulundu.
Benzer şekilde, Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir firmanın "dana sucuk", Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren başka bir firmanın ise "ısıl işlem görmüş dana sucuk" olarak piyasaya sürdüğü ürünlerde yapılan incelemelerde de tek tırnaklı eti tespit edildiği resmi olarak kayıtlara geçti.
FIRMALARIN İFŞA LİSTESİ
ET VE ET ÜRÜNLERİ
ERGÜN SUCUKLARI (ERGÜN ET) – Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk – Tek Tırnaklı Eti Tespiti.
YÖRE (ÜZER GIDA) – Dana Sucuk (900 GR) – Tek Tırnaklı Eti Tespiti.
ZEYNEP ET TAVUK DÜNYASI – Çiğ Dana Kıyma – Tek Tırnaklı Eti Tespiti.
LİNA ET GURME – Çiğ Dana Kıyma – Tek Tırnaklı Eti Tespiti.
KASAP (ÖZLÜCE ET ÜRÜNLERİ) – Dana Sucuk – Deri Dokusu ve Kanatlı Eti Tespiti.
KAYRA (TEPE ET ÜRÜNLERİ) – Dana Sucuk (400 G) – Kanatlı Eti Tespiti.
MERCAN ÇİFTLİĞİ (KAYSERİ MERCAN GIDA) – Büfe Piliç Salam (400 G) – Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti.
DAMAK TADI LOKANTA – Kuru Köfte – Sakatat (Baş Eti) Tespiti.
YÖREMİZ 3 LAHMACUN PİDE SALONU – Lahmacun İç Harcı (Dana Etli) – Sakatat (Taşlık) Tespiti.
KASAP SALİM (DENLİ ET VE ET ÜRÜNLERİ) – Kasap Köfte – Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti.
BİTKİ, ÇAY VE KAHVE ÜRÜNLERİ
NURÇAY FİLİZ (İSAR GIDA) – Siyah Çay – Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti.
NURÇAY ALTIN BAŞAK (İSAR GIDA) – Siyah Çay – Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti.
BİTKİSEL YAĞLAR
AYVALIK GURME (COŞKAR YAĞ GIDA) – Naturel Sızma Zeytinyağı – Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti.
DEDEDEN TORUNA SİNCE 1994 (KASIRGA GIDA) – New Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı – Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti.
BAHARATLAR, ÇEŞNİ VERİCİLER VE SOSLAR
MEVSİMSEL BAHARAT – Kekik – Yabancı Madde Tespiti.
PASTACILIK ÜRÜNLERİ VE TATLILAR
EKLERİSTAN – Antep fıstıklı ekler – Ay çekirdeği tespiti.