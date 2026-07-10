Sucukta at eti, çayda boya: Bakanlık Yeni taklit ve tağşiş listesini ifşaladı

Bakanlık müfettişlerinin gerçekleştirdiği laboratuvar analizlerinde, hileli ürünlerdeki detaylar dikkat çekti. Piyasada "dana sucuk" ibaresiyle satışa sunulan bir markanın ürününde, kırmızı et yerine deri dokusu ve kanatlı eti (tavuk/hindi) karışımı tespit edildi.

Yapılan son incelemelerin ardından kamuoyuna duyurulan listeye 15 yeni hileli ürün daha dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalar listesini yeniden güncelledi.

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MERSİN VE BURSA'DA "TEK TIRNAKLI ETİ"

Güncellenen listedeki en çarpıcı bulgular ise tek tırnaklı eti (at, eşek, katır) kullanımı oldu. Mersin'in Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde faaliyet gösteren iki farklı gıda firmasının çiğ dana kıymasında tek tırnaklı eti bulundu.

Benzer şekilde, Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir firmanın "dana sucuk", Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren başka bir firmanın ise "ısıl işlem görmüş dana sucuk" olarak piyasaya sürdüğü ürünlerde yapılan incelemelerde de tek tırnaklı eti tespit edildiği resmi olarak kayıtlara geçti.