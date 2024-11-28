Hasan Arat: Taraftar eğer bizi istemezse bir dakika durmam

Beşiktaş Futbol A.Ş.'deki görevinden istifa eden Hasan Arat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arat, "Artık Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den tamamen sorumlu olacak. Tüm hoca kararları, transfer kararları tüm ilişkilerden onlar sorumlu olacak. Ben kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Güçler ayrılığı olacaktır. Bunun doğru olacağına inanıyoruz. Biz bu sarsıntıları, kulübümüzün daha kuvvetli bir şekilde yoluna devam etmesi için uyarı niteliğinde görüyoruz. Benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu. Bu boşlukta bir şeyler olabiliyor. Bilgilendirmede gecikmeler oldu. Gecikmiş kararlar ve belli hatalar varsa bilincindeyiz" diye konuştu. Taraftarın kendilerini istememesi durumunda bir dakika bile görevde kalmayacaklarının altını çizen Başkan Arat, "Spor böyledir. Gün gelir o top kaleye girmeyebilir. Sıkıntıları araştırırsınız. Kolay ortamda değiliz. Muazzam başlayan Süper Kupa finaliyle son 1 ayda gelinen nokta dikkate değerdir. Sebeplerini araştırmaktayız" açıklamasını yaptı.

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