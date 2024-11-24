Okan Buruk maçtan sonra Bodrum Stadı’na ve zemine tepki gösterdi: Burada top oynanmaz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK galibiyeti sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Kolay bir maç oldu ama 2. golü bir türlü bulamadık. Böyle bir ortamda maç oynadıkları için iki takım oyuncularını da kutluyorum. Futbol adına hiçbir ortam yok Bodrum'da. Rüzgar vardı ve çimler uzundu. Oyunu bozmak adına bir tür hesaplar yapılmış. Bodrum FK oyuncularını kutlamak istiyorum, iyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KART DOĞRUYDU

İkinci yarıda iyi oynamadıklarını belirten Okan Buruk, "Bodrum FK'nın gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. Daha iyisini yapabilirdik. Üstün olduğumuzda bazen rakibimize geçiş şansları verdik. Taktiksel disiplinimizden ödün vermediğimiz yerler oldu" dedi. Buruk rekorla ilgili olarak da, "Ligin bu haftasında yakalanmış en yüksek puana ulaştık. Bu hem oyuncular hem de bizim için önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

MAÇ SONU TARTIŞMA

G.Saray'ın Bodrum ile oynadığı maçın sonunda Kerem ile Muslera tartıştı. İki futbolcunun birbirinin üzerine yürüdüğü görülürken takım arkadaşları araya girerek olayın büyümesini önledi.

METEHAN 2. KEZ İLK 11'DE

G.Saray'da sarı kart cezasından dolayı kadroda olmayan Kolombiyalı savunma oyuncusu Sanchez'in yerine genç futbolcu Metehan Baltacı 11'de yer aldı. Baltacı, bu sezon daha önce de Adana Demirspor ile oynanan müsabakada 11'de görev aldı.

CİMBOM'DAN 15 MAÇLIK SERİ

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 15 maçı kazanan Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı. Sarı- Kırmızılılar daha önce de 1996 yılının Mart yayıyla 1998 yılının Eylül ayı aralığında 15 maç kazandı.