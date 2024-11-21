Yeni asgari ücret için süreç yaklaşırken birbiri ardına mesajlar gelmeye başladı!

Aralık ayı yaklaşırken, yeni asgari ücret de gündeme oturdu. Hem işçi hem işveren asgari ücrette yapılacak artışa kilitlendi. Çalışma Bakanlığı, ay başında komisyon çalışmalarını başlatacak. 15 üyeli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri 5'er üyeyle Türk-İş, işverenleri de 5'er üyeyle TİSK temsil edecek. Veriler değerlendirilip teklifler ve talepler masaya taşınarak Aralık sonuna kadar karar verilecek. Komisyon toplantıları öncesi asgari ücrete ilişkin mesajlar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün "Emeklimizi, memurumuzu, asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz" derken; ekonomi yönetimi de bugüne kadarki açıklamalarında ücretin 'uzlaşıyla' belirlenmesinin önemine değindi. TBMM'de grubu olan partileri ziyaret eden işçi konfederasyonları, asgari ücretin 'geçim' ücreti olduğu gözetilerek karar verilmesini beklerken; işveren kesimi ise 'işletmelerin rekabet gücünü, dengeyi bozmayacak' bir ücret belirlenmesi gerektiği vurgusunu yapıyor. İşte yeni asgari ücret maratonu öncesinde yapılan açıklamalardan bazıları:

EKONOMİ YÖNETİMİ

■ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Asgari ücret tek başına kamunun belirlediği bir ücret değil. Üçlü mekanizma var. Yıl sonunda müzakereler yapılacak, onun sonucunda şekillenecek. Hem reel ekonominin durumu hem sosyal dengeler hem de tarafların beklentileri görülerek denge içinde bir yaklaşım sergilenecek.

■ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz.

■ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Asgari ücreti bir komisyon sonucunda belirliyoruz, benim bu aşamada bir değerlendirmede bulunmam doğru olmaz. En düşük memur maaşında reel artış son 22 yılda yüzde 238, en düşük emekli maaşında yüzde 543, asgari ücrette yüzde 212. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

İŞVEREN ÖRGÜTLERİ

■ MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Türkiye'de maaşların yetersiz kalmasının ana nedenlerinden biri kira. Hane halkının harcamalarının yüzde 50'den fazlası konut, enerji ve gıda gibi ihtiyaçlara gidiyor. Bu nedenle, büyük şehirlerde geçinmek zorlaşıyor. Bundan kaynaklı bölgesel asgari ücret uygulanabilir dedik. Asgari ücrette oran soruluyor. Beklenen enflasyon rakamı üzerine bir refah payı eklenerek adil bir asgari ücret formülü bulunabilir. Beklenen enflasyon ile geçtiğimiz yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret belirlenebilir. Hassas bir denge var, bunu korumak lazım. Asgari ücretteki artış bütün ücret grupları için baz teşkil ediyor. Bazı sosyal destekler de verilebilir. Bu şekilde aradaki denge sağlanabilir.

■ TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Hem insanların geçimine destek verecek hem de rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir oranın gelmesini bekliyorum.



İŞÇİ KONFEDERASYONLARI

■ Türk-İş Başkanı Ergün Atalay: Asgari ücret bir geçim ücreti. Asgari ücretliye tek kişi olarak bakılmamalı. Onun bir ailesi var. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama enflasyon devam ediyor. Enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş. Komisyonda 5 üyemizin 4'ü asgari ücretli olacak. Görüşmeler başlasın, arkadaşlar rakamı tespit etsinler, o rakamı açıklarız.

■ Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan: Asgari ücrette rakamların tartışılması yerine 'asgari ücreti nasıl yükselteceğiz' şeklinde; Türkiye'nin gerçeklerini dikkate alarak bir çalışma yapılmasını daha sağlıklı görürüz. Türk-İş'in çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz.

■ DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Komisyonda yer almamamıza rağmen önerilerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kasım ayı sonunda son rakamlar, veriler üzerinden açıklamamızı yapacağız.