Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 17'si yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

19 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu eylemlerde yer aldığı değerlendirilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



17'Sİ YAKALANDI



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Başsavcılıkça soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.



Gözaltına alınan isimler şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesinin Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen, Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu ve burada çalışan Anıl Alioğlu, belediye çalışanı Edil Kesik ile firma sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı diğer şüpheliler Tuba Ulutaş Şenyürek, Adnan Şenocak, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Erhan Toprak, Orhan Yıldırım, Ziya Köklü, Halil Yılmaz, Emrah Koşunalp."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN