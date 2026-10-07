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Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e damga vuran Hamid Yorulmaz’ın hikayesi, tüm Türkiye’yi tek yürek yaptı. Ağır sağlık sorunlarıyla boğuşan ve iki yıldır sağlık güvencesi bulunmayan genç adam için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Kapsamlı tetkiklerden geçirilen ve ilik nakli bekleyen Hamid için vatandaşlar donör noktalarına akın etti. Ekran başındakileri gözyaşlarına boğan Hamid, "Siz bana umut oldunuz, artık ölmek istemiyorum" derken pek çok isimden iş, maaş ve eğitim bursu teklifi yağdı.

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Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Hamid Yorulmaz için umut dolu gelişmeler peş peşe yaşandı.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"-2

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN DESTEK

Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hamid'in tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girerken, Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları ve yardım teklifleri geldi.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"-3

"SİZ BANA BURADA BİR UMUT OLDUNUZ"

Hamid, Müge Anlı'ya teşekkür ederken, "Benim artık bir umudum yoktu. Siz bana burada bir umut oldunuz. Belki ilk defa geleceğim olacak" sözleriyle yaşadığı duyguları anlattı.

Yorulmaz, programın ardından artık kendisini yalnız hissetmediğini ve geleceğe yeniden inanmaya başladığını söyledi.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"-4

HASTANEDE KAPSAMLI TETKİK

Programın ardından büyüten babası Mehmet Sağbaş ile birlikte Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Hamid'ten kan örnekleri alındı.

Hamid ayrıca yaşadığı zorlu süreç nedeniyle psikolojik destek için bir klinik psikologla görüştü.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"-5

TEDAVİ PLANI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Kan sonuçlarının ardından tedavi planının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

İhtiyaç duyulması halinde kan nakli yapılabileceği, kullandığı ilaçların değiştirilebileceği ve kalp, karaciğer ile diğer organ fonksiyonlarının da kontrol edileceği belirtildi.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"-6

İKİ YILDIR SAĞLIK GÜVENCESİ YOKTU

Yayında Hamid'in yaklaşık iki yıldır sağlık güvencesinden yararlanamadığı da ortaya çıktı.

Daha önce büyüten babasının nüfusundayken sağlık hizmetlerinden faydalanabilen Hamid'in, annesinin nüfusuna geçmesinin ardından sağlık güvencesiz kaldığı anlatıldı.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"-7

2021 YILINDA KOMAYA GİRDİ

Müge Anlı ve ekibinin Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerin ardından Hamid'in hematoloji bölümünde kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve tedavisinin sürdürülmesi için harekete geçildi.

Hamid'in geçmişte de çok ağır bir sağlık sürecinden geçtiği, 2021 yılında komaya girdiği ve dört gün entübe edildiği aktarıldı. Şimdi ise en büyük umut, uygun ilik bağışçısının bulunması.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"-8

"BURAYA GELDİĞİMDEN BERİ ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan Hamid, kendisine verilen desteğin hayatını değiştirdiğini söyledi.

Yorulmaz, "Ben buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum diyorum ama siz bana burada bir umut oldunuz. Ben artık program sayesinde yalnız hissetmiyorum. Yarınım olabileceğine inanıyorum." dedi.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"-9

"BÜTÜN TÜRKİYE BENİM AİLEM OLDU"

Hamid Yorulmaz, "Bu programa çıktıktan sonra bütün Türkiye benim ailem oldu" diyerek kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"-10

İLİK BAĞIŞI İÇİN KIZILAY'A KOŞTULAR

Hamid'in hikayesinin ekrana gelmesinin ardından çok sayıda izleyicinin de harekete geçtiği açıklandı. Müge Anlı, izleyicilerin Kızılay'a giderek ilik bağışçısı olmak için başvuruda bulunduğunu belirterek destek verenlere teşekkür etti.

Hamid için yürütülen sürecin merkezinde ise uygun donörün bulunması yer alıyor. Programda, olası biyolojik baba ve ailesinden de uygun ilik çıkması umut edildiği ifade edildi.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"-11

İŞ TEKLİFLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Hamid'e yalnızca sağlık konusunda değil, yeni bir hayat kurabilmesi için de destek yağdı.

MasterChef Türkiye'den tanınan Şef Danilo, İzmir'de açacağı işletmede Hamid'e iş teklifinde bulundu. İzmir Narlıdere'de restoran sahibi Berna Kahraman da Hamid'e kapılarını açtı.

Kahraman, Hamid'in restoranında çalışabileceğini, sigortasının yapılacağını ve iyi bir maaş alacağını belirtirken, üniversite eğitimi almak istemesi halinde eğitim masraflarına da destek olabileceğini söyledi.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"-12

EĞİTİMİ DE YARIM KALMIŞ

Programda Hamid'in eğitim hayatıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Hamid, lise birinci sınıfa kadar okuduğunu ve annesinin kendisini okuldan aldığını söyledi.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz için tüm Türkiye seferber oldu: "Buraya geldiğimden beri ölmek istemiyorum"-13

YENİ HAYATINA BÜYÜK DESTEK

Müge Anlı ise Hamid'in eğitimine dışarıdan devam edebilmesi için harekete geçeceklerini belirterek genç adama yeni bir hayat kurma yolunda destek olacaklarının mesajını verdi.

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Sağlığından eğitimine, iş hayatından geleceğine kadar Hamid için adeta bir seferberlik başladı.

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Şimdi gözler yapılacak tetkiklerden gelecek sonuçlarda ve uygun ilik bağışçısının bulunmasında.

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