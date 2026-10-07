"BÜTÜN TÜRKİYE BENİM AİLEM OLDU" Hamid Yorulmaz, "Bu programa çıktıktan sonra bütün Türkiye benim ailem oldu" diyerek kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

İLİK BAĞIŞI İÇİN KIZILAY'A KOŞTULAR Hamid'in hikayesinin ekrana gelmesinin ardından çok sayıda izleyicinin de harekete geçtiği açıklandı. Müge Anlı, izleyicilerin Kızılay'a giderek ilik bağışçısı olmak için başvuruda bulunduğunu belirterek destek verenlere teşekkür etti. Hamid için yürütülen sürecin merkezinde ise uygun donörün bulunması yer alıyor. Programda, olası biyolojik baba ve ailesinden de uygun ilik çıkması umut edildiği ifade edildi.

İŞ TEKLİFLERİ PEŞ PEŞE GELDİ Hamid'e yalnızca sağlık konusunda değil, yeni bir hayat kurabilmesi için de destek yağdı. MasterChef Türkiye'den tanınan Şef Danilo, İzmir'de açacağı işletmede Hamid'e iş teklifinde bulundu. İzmir Narlıdere'de restoran sahibi Berna Kahraman da Hamid'e kapılarını açtı. Kahraman, Hamid'in restoranında çalışabileceğini, sigortasının yapılacağını ve iyi bir maaş alacağını belirtirken, üniversite eğitimi almak istemesi halinde eğitim masraflarına da destek olabileceğini söyledi.