Kütüphane soruşturmasında iddianame hazır! Ortakları yakan mesajlar dosyada: Bende uyuşturucu yok, sizde var
İstanbul’un ünlü isimlerin de uğrak noktaları arasında gösterilen ve “mahremiyet” vaadiyle tanınan “Kütüphane” isimli eğlence mekanına ilişkin uyuşturucu soruşturması tamamlandı. İddianamede ortaklar Yılmaz Efe ve Ali Yaşar Koz’un müşterilerin uyuşturucu kullanmasına olanak sağladıkları öne sürüldü. Telefonlardan çıkan “Bende uyuşturucu yok, sizde var” ve “Bunları biz bağımlı yaparsak...” mesaj ve konuşmaları dosyaya girerken, Efe hakkında 14, Koz hakkında ise 10 yıla kadar hapis cezası istendi.
"Mahremiyet" vaadiyle İstanbul gece hayatının dikkat çeken adreslerinden biri haline gelen "Kütüphane" hakkında hazırlanan iddianame, soruşturmanın çarpıcı ayrıntılarını ortaya koydu. Aralık 2025'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından tutuklanan işletmenin ortakları Yılmaz Efe ve Ali Yaşar Koz'un, iddiaya göre müşterilerin uyuşturucu maddelerle mekana girmesine izin verdiği ve içeride uyuşturucu kullanılmasına göz yumduğu belirtildi.
Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde tespit edilen mesajlar ve ses kayıtları da iddianameye girdi.
UYUŞTURUCU KULLANIMINA OLANAK SAĞLADIKLARI İDDİASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Efe ile Koz'un müşterilerin uyuşturucu maddeyle içeri girmelerine izin verdikleri, mekan içerisinde uyuşturucu kullanılmasına olanak sağladıkları ve göz yumdukları öne sürüldü.
Bir kısım müşterinin ise uyuşturucu maddeleri yakalanma korkusu yaşamadan, kolaylıkla ve güven içinde tüketmelerine yardımcı oldukları ifade edildi.
"BENDE UYUŞTURUCU YOK, SİZDE VAR"
Ali Yaşar Koz'un cep telefonunda yapılan incelemede Barış E. isimli kullanıcıyla gerçekleştirdiği sohbet de dosyaya girdi. Barış E.'nin Koz'a "Bende uyuşturucu yok, sizde var", "Uyuşturucu sizin müşterilerde var" şeklinde mesajlar gönderdiği tespit edildi.
"BUNLARI BİZ BAĞIMLI YAPARSAK…"
Yılmaz Efe'nin telefonundaki "Sesli Notlar" uygulamasında ise 2 erkeğe ait kayıtlı ses dosyaları bulundu. Kayıtlarda "Bunları biz bağımlı yaparsak...", "Bunlara bir şey vermek lazım, koko lazım", "Vermek mi zaten içiyoruz", "Dümenden de sarhoş numarası yapacağız", "İçmek istiyorum seninle diyordu biliyor musun?" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
ALINAN ÖRNEKLERDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
İddianamede Yılmaz Efe'den alınan saç örneğinde "kokain", Ali Yaşar Koz'dan alınan idrar örneğinde ise "amfetamin" ve "metamfetamin" bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıklarının Adli Tıp Kurumu raporlarıyla sabit olduğu aktarıldı.
FUHUŞ İDDİASI DA DOSYADA
İddianamede Yılmaz Efe'nin ifadesine de yer verildi. Efe'nin, Vidinli'nin fuhuş işleri yaptığını bildiğini, kendisini tanıdığı kızlarla tanıştıracağını söylediğini ve "saat, ayakkabı gibi şeyler alırsın" sözleri nedeniyle amacının fuhşa aracılık olduğunu düşündüğünü söylediği kaydedildi.
İddianamede, Efe'nin işletmeye gelmemesini istediğini söylemesine karşın, Vidinli'nin işletmede üçüncü kişilere fuhuş için aracılık yapmasına olanak sağlandığı öne sürüldü.
EFE'YE 14, KOZ'A 10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Yılmaz Efe hakkında "özel yer, donanım veya malzeme sağlamak suretiyle uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından toplam 7 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ali Yaşar Koz'un ise "özel yer, donanım veya malzeme sağlamak suretiyle uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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