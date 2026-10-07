Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde tespit edilen mesajlar ve ses kayıtları da iddianameye girdi.

"Mahremiyet" vaadiyle İstanbul gece hayatının dikkat çeken adreslerinden biri haline gelen "Kütüphane" hakkında hazırlanan iddianame, soruşturmanın çarpıcı ayrıntılarını ortaya koydu. Aralık 2025'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından tutuklanan işletmenin ortakları Yılmaz Efe ve Ali Yaşar Koz'un, iddiaya göre müşterilerin uyuşturucu maddelerle mekana girmesine izin verdiği ve içeride uyuşturucu kullanılmasına göz yumduğu belirtildi.

Ali Yaşar Koz'un cep telefonunda yapılan incelemede Barış E. isimli kullanıcıyla gerçekleştirdiği sohbet de dosyaya girdi. Barış E.'nin Koz'a "Bende uyuşturucu yok, sizde var" , "Uyuşturucu sizin müşterilerde var" şeklinde mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Bir kısım müşterinin ise uyuşturucu maddeleri yakalanma korkusu yaşamadan, kolaylıkla ve güven içinde tüketmelerine yardımcı oldukları ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Efe ile Koz'un müşterilerin uyuşturucu maddeyle içeri girmelerine izin verdikleri, mekan içerisinde uyuşturucu kullanılmasına olanak sağladıkları ve göz yumdukları öne sürüldü.

Yılmaz Efe (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"BUNLARI BİZ BAĞIMLI YAPARSAK…"

Yılmaz Efe'nin telefonundaki "Sesli Notlar" uygulamasında ise 2 erkeğe ait kayıtlı ses dosyaları bulundu. Kayıtlarda "Bunları biz bağımlı yaparsak...", "Bunlara bir şey vermek lazım, koko lazım", "Vermek mi zaten içiyoruz", "Dümenden de sarhoş numarası yapacağız", "İçmek istiyorum seninle diyordu biliyor musun?" ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

ALINAN ÖRNEKLERDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

İddianamede Yılmaz Efe'den alınan saç örneğinde "kokain", Ali Yaşar Koz'dan alınan idrar örneğinde ise "amfetamin" ve "metamfetamin" bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıklarının Adli Tıp Kurumu raporlarıyla sabit olduğu aktarıldı.