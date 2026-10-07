Sibirya'da deney tüpü patladı ABD Soğuk Savaş'ı başlattı: "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Araştırma Enstitüsü'nde bir araştırmacının deney tüpünü kırması sonucu hayatını kaybetmesi, Washington ve Moskova arasında Soğuk Savaş rüzgarlarını yeniden estirmeye başladı. "Kıyamet Kahini" ve "Yeni Nostradamus" olarak nitelendirilen Craig Hamilton-Parker'ın eylül ayında vebayı işaret etmesi de gündem olurken ABD medyası psikolojik harbi başlattı. Washington ise vatandaşlarına Rusya'ya seeyahat uyarısı yaptı.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk'ta bulunan Anti-Veba Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan genç araştırmacı Daria Shipilova'nın üzerinde çalıştığı test tüpünü kırdıktan sonra hayatını kaybetmesi, 21. yüzyılda veba salgını paniğine yol açtı. Moskova salgın iddialarını reddederken ABD ise adeta Soğuk Savaş dönemi taktikleriyle hareket ediyor ve Rusya'ya baskı yapıyor.
ABD'DEN "RUSYA'YA SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından 6 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan sağlık uyarısında, Rusya'nın İrkutsk bölgesinde şüpheli bir primer veba (akciğer vebası) vakası nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği ve bölgedeki hastanelerde karantina ile kapatma önlemlerinin alındığı bildirildi. Büyükelçilik durumu yakından takip ettiğini belirtirken Rusya genelinde halihazırda yürürlükte olan 4. Seviye Seyahat Uyarısı (Seyahat Etmeyin) uyarısı yaptı ve bölgedeki ABD vatandaşlarına yerel sağlık otoritelerinin talimatlarına uymaları, etkilenen tesislerden uzak durmaları ve acil durum planları yapmaları çağrısında bulundu.
DENEY TÜPÜ DÜŞTÜ SOĞUK SAVAŞ BAŞLADI
Veba iddialarının patlak vermesinin ardından ABD harekete geçti. ABD Başkanı Donald Trump ve yanı sıra diğer ABD yetkilileri teker teker yaptıkları açıklamalarla Rusya'nın büyük bir veba salgınını sakladığını iddia ediyor.
ABD'li yetkililer, Rusya'nın bu gizemli olayla ilgili olarak ABD'ye çok az bilgi verdiğini ve bunun da bulaşıcı bir hastalığın Rusya içinde ve ülke sınırlarının ötesine yayılabileceği endişelerini artırdığını söylüyor.
DSÖ "ÇOK DÜŞÜK RİSK" DEDİ
Dünya Sağlık Örgütü tarafından dalı günü yapılan açıklamada Rusya'da görülen olası zatürre vakasının ülke dışında "çok düşük" bir risk teşkil ettiği belirtildi.
ABD MEDYASI MOSKOVA'NIN GİZLEDİĞİNİ İDDİA EDİYOR
ABD İrkutsk'taki vakayı açıkça lehine kullanmak istiyor. ABD'den yükselen sesler Rusya'nın gizlice biyolojik silah ürettiğini işaret ediyor. ABD medyası Moskova'nın büyük bir salgını gizlediğini iddia ederken özellikle bir yayın organı dikkat çekti.
Sovyetler dönemindeki İrkutsk laboratuvarı, Doğu Asya ve Sibirya genelindeki hayvanlardan izole edilen veba, şarbon ve diğer patojenlerin vahşi, yüksek derecede virülan (hastalık yapıcı) suşları için kritik bir depo işlevi görmüştü. Araştırmacı Raymond A. Zilinskas'ın belirttiğine göre, laboratuvarların birçoğu ayrıca biyolojik silah araştırma programında kullanılmak üzere Sovyet ordusuna numune sağladı.
ABD'DEN BİYOLOJİK SAVAŞ İDDİASI
Radio Free Europe'un haberine göre ise ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Nisan 2025'te yayımlanan bir rapor "Rusya'nın taarruz amaçlı bir biyolojik harp programı sürdürdüğünü ve Biyolojik Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini" tespit etmişti.
SOĞUK SAVAŞ'TAN KALMA PSİKOLOJİK SAVAŞ
Radio Free Europe ABD Kongresi tarafından ABD Küresel Medya Ajansı tarafından finanse ediliyor. 1950 yılında Doğu Bloku ülkelerine ve Sovyet etkisi altındaki bölgelere bilgi ve haber akışı sağlamak yani psikolojik operasyon amacıyla kurulmuştu.
Hal böyleyken İrkutsk'taki bir deney tüpünün yere düşüp kırılması, Washington-Moskova hattında Soğuk Savaş'ı adeta yeniden başlattı.
KIYAMET KAHİNİ EYLÜL AYINDA BAHSETTİ
Veba salgını iddiasıyla ilgili dikkat çeken bir diğer konu ise "Kıyamet Kahini" ve "Yeni Nostradamus" olarak anılan Craig Hamilton-Parker.
Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü, Covid-19 pandemisini, Brexit'i, Ukrayna Savaşı'nı ve Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesini öngördüğü belirtilen Craig, 24 Eylül'de bir canlı yayında takipçilerine göğsü etkileyen bakteriyel bir hastalığın yol açacağı bir pandeminin yolda olduğunu söylemişti.
Rusya'daki veba vakasının ardından Craig'in sözleri gündeme damga vurdu. Fakat Craig'in ABD propagandasının bir parçası olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.