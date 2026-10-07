Rusya 'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk'ta bulunan Anti-Veba Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan genç araştırmacı Daria Shipilova'nın üzerinde çalıştığı test tüpünü kırdıktan sonra hayatını kaybetmesi, 21. yüzyılda veba salgını paniğine yol açtı. Moskova salgın iddialarını reddederken ABD ise adeta Soğuk Savaş dönemi taktikleriyle hareket ediyor ve Rusya'ya baskı yapıyor.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından 6 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan sağlık uyarısında, Rusya'nın İrkutsk bölgesinde şüpheli bir primer veba (akciğer vebası) vakası nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği ve bölgedeki hastanelerde karantina ile kapatma önlemlerinin alındığı bildirildi. Büyükelçilik durumu yakından takip ettiğini belirtirken Rusya genelinde halihazırda yürürlükte olan 4. Seviye Seyahat Uyarısı (Seyahat Etmeyin) uyarısı yaptı ve bölgedeki ABD vatandaşlarına yerel sağlık otoritelerinin talimatlarına uymaları, etkilenen tesislerden uzak durmaları ve acil durum planları yapmaları çağrısında bulundu.

İrkutsk'taki laboratuvar. Fotoğraf: Reuters

DENEY TÜPÜ DÜŞTÜ SOĞUK SAVAŞ BAŞLADI

Veba iddialarının patlak vermesinin ardından ABD harekete geçti. ABD Başkanı Donald Trump ve yanı sıra diğer ABD yetkilileri teker teker yaptıkları açıklamalarla Rusya'nın büyük bir veba salgınını sakladığını iddia ediyor.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın bu gizemli olayla ilgili olarak ABD'ye çok az bilgi verdiğini ve bunun da bulaşıcı bir hastalığın Rusya içinde ve ülke sınırlarının ötesine yayılabileceği endişelerini artırdığını söylüyor.

DSÖ "ÇOK DÜŞÜK RİSK" DEDİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından dalı günü yapılan açıklamada Rusya'da görülen olası zatürre vakasının ülke dışında "çok düşük" bir risk teşkil ettiği belirtildi.

ABD MEDYASI MOSKOVA'NIN GİZLEDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

ABD İrkutsk'taki vakayı açıkça lehine kullanmak istiyor. ABD'den yükselen sesler Rusya'nın gizlice biyolojik silah ürettiğini işaret ediyor. ABD medyası Moskova'nın büyük bir salgını gizlediğini iddia ederken özellikle bir yayın organı dikkat çekti.

Sovyetler dönemindeki İrkutsk laboratuvarı, Doğu Asya ve Sibirya genelindeki hayvanlardan izole edilen veba, şarbon ve diğer patojenlerin vahşi, yüksek derecede virülan (hastalık yapıcı) suşları için kritik bir depo işlevi görmüştü. Araştırmacı Raymond A. Zilinskas'ın belirttiğine göre, laboratuvarların birçoğu ayrıca biyolojik silah araştırma programında kullanılmak üzere Sovyet ordusuna numune sağladı.



ABD'DEN BİYOLOJİK SAVAŞ İDDİASI

Radio Free Europe'un haberine göre ise ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Nisan 2025'te yayımlanan bir rapor "Rusya'nın taarruz amaçlı bir biyolojik harp programı sürdürdüğünü ve Biyolojik Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini" tespit etmişti.

SOĞUK SAVAŞ'TAN KALMA PSİKOLOJİK SAVAŞ

Radio Free Europe ABD Kongresi tarafından ABD Küresel Medya Ajansı tarafından finanse ediliyor. 1950 yılında Doğu Bloku ülkelerine ve Sovyet etkisi altındaki bölgelere bilgi ve haber akışı sağlamak yani psikolojik operasyon amacıyla kurulmuştu.

Hal böyleyken İrkutsk'taki bir deney tüpünün yere düşüp kırılması, Washington-Moskova hattında Soğuk Savaş'ı adeta yeniden başlattı.