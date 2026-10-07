Kassam Tugayları'ndan 7 Ekim paylaşımı. Fotoğraf: Takvim

ADI ÜSTÜNDE: AKSA TUFANI

Hamas'ın saldırı planı için seçtiği "Aksa Tufanı" isminin çok yerinde olduğuna da vurgu yapan Haaretz, şu ifadeleri kullandı:

"Yahya Sinvar, Muhammed Deif ve bunu gizlice planlayan bir avuç üst düzey askeri yetkili, bu saldırıyı; İsrail'in Gazze Şeridi çevresine inşa ettiği engelleri, sınır boyunca ördüğü çiti ve yeraltı duvarını, aşacak ve sınır topluluklarını su gibi basacak bir tür tsunami olarak tasavvur etmişti."