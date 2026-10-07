Aksa Tufanı üzerinden 3 yıl geçti! İsrail basını Tel Aviv'in hezimetini yazdı | Kassam Tugayları'ndan açıklama
İzzeddin el Kassam Tugayları’nın İsrail’e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’nun üzerinden üç yıl geçerken, İsrail basını Tel Aviv yönetiminin istihbarat ve güvenlik çöküşüyle yüzleşmediğini yazdı. Haaretz gazetesi, İsrail’in hiçbir cephede zafer kazanamadığını ve 7 Ekim hezimetinin etkilerinin sürdüğünü vurgularken Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise ödenen ağır bedellere rağmen direnişin tarihin akışını değiştirdiğini belirtti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun üzerinden üç yıl geçti. İsrail 7 Ekim'in ardından Gazze'de soykırım başlattı. Geçtiğimiz yıl yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılara devam ediyor. Fakat İsrail tüm saldırılarına rağmen 7 Ekim hezimetini gizleyemiyor.
İSRAİL BASINI TEL AVİV'İN HEZİMETİNİ YAZDI
İsrail'de Binyamin Netanyahu muhalifliğiyle bilinen Haaretz gazetesi, Aksa Tufanı Operasyonu'nun yıldönümünde "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının üzerinden üç yıl geçti, İsrail hala başarısızlıklarıyla yüzleşmeye başlamadı" başlıklı haberinde Tel Aviv'in hezimetini bir kez daha vurguladı.
"İSRAİL İSTİHBARAT VE GÜVENLİK SİSTEMİNİN ÇÖKÜŞÜ"
İsrail'in istihbarat ve güvenlik sisteminin çöküşünün çözümsüz kalmaya devam ettiğini belirten Haaretz, "Hamas'ın saldırı uyarılarını görmezden gelen yetkililer hâlâ görevde. Netanyahu hükümeti bağımsız bir soruşturmayı geciktirirken, savaş tüm hızıyla devam ediyor ve yaralar henüz iyileşmedi." ifadelerini kullandı.
"TEL AVİV HİÇBİR CEPHEDE ZAFER KAZANAMADI"
Aksa Tufanı'nın "sıra dışı" olduğunu ve İsrail kurumlarının başarısızlığını ortaya çıkardığını belirten Haaretz, İsrail'in birden fazla cephede savaş açtığını fakat hiçbirinde zafer kazanamadığını da hatırlattı.
ADI ÜSTÜNDE: AKSA TUFANI
Hamas'ın saldırı planı için seçtiği "Aksa Tufanı" isminin çok yerinde olduğuna da vurgu yapan Haaretz, şu ifadeleri kullandı:
"Yahya Sinvar, Muhammed Deif ve bunu gizlice planlayan bir avuç üst düzey askeri yetkili, bu saldırıyı; İsrail'in Gazze Şeridi çevresine inşa ettiği engelleri, sınır boyunca ördüğü çiti ve yeraltı duvarını, aşacak ve sınır topluluklarını su gibi basacak bir tür tsunami olarak tasavvur etmişti."
KASSAM TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA
İzzeddin el Kassam Tugayları ise Aksa Tufanı Operasyonu'nun yıl dönümünde açıklama yaptı. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Ödenen bedel çok ağırdı fakat ortaya koyduğunuz tavır da o ölçüde büyüktü. Gelecek nesiller sizi, şan ve izzetin mimarları; tarihin akışını ve dünyanın dengelerini değiştiren insanlar olarak hatırlayacak. Sizi, ümmetin onurunu ve mukaddesatını savunan murabıtlar olarak anacaklar. Kuşatma altındaki bu daracık toprak parçası, özgür insanların vicdanlarını uyandırdı. Bütün komplocuları ve geri duranları açığa çıkardı." ifadelerini kullandı.