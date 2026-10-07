İzmir'de AK Parti dönemi! Cemil Tugay rozet taktı... "Erdoğan" sözleri: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle resmen AK Parti kadrolarına katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın rozetini taktığı Tugay, hizmet odaklı siyaset vurgusu yaparak yerel ve merkezi yönetim iş birliğiyle İzmir’i yeniden inşa edeceklerini belirtti. Tugay, "Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Her İzmirli bilir ki; Cumhuriyete sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır." ifadelerini kullandı. Cemil Tugay'ın bu kritik tercihiyle birlikte kentte çeyrek asrı aşan sol belediyecilik dönemi sona ererken, AK Parti ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini üstlenmiş oldu.
CHP'den istifa ederek bir süredir yoluna bağımsız olarak devam eden ve "İzmir'e karşı sorumluluğum var" vurgusu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz." dedi.
İLK İŞARET BEŞTEPE'DE GELDİ
Siyaset kulislerini hareketlendiren en önemli dönüm noktası, 30 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etmesiyle yaşandı.
Gerçekleşen bu kritik görüşme rozet iddialarını güçlendirirken, Tugay'ın yaptığı açıklamalar da sürecin yönünü netleştirdi.
"EVET BİR KARARIN EŞİĞİNDEYİM"
Kişisel hesaplar yerine İzmir'in menfaatlerini ön planda tuttuğunu belirten Tugay, "Kişisel siyasi geleceğim için değil, ama İzmir'e karşı taşıdığım sorumluluk gereği; evet bir kararın eşiğindeyim" diyerek şehrin geleceğine yönelik kararlılığını gözler önüne serdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'deki "mutlak butlan" süreci ve ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle 18 Haziran 2026'da CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıkladı. İstifasının hemen ardından Özgür Özel'in kuracağı Yeni Parti'ye katılacağını öne sürülen Tugay, 24 Temmuz'da kurulan Yeni Parti'ye geçmeyerek bağımsız kalma kararını sürdürdü. Bu süreçte kamuoyunda sık sık gündeme gelen "AK Parti'ye geçeceği" iddialarının ardından 30 Eylül'de Başkan Erdoğan ile Beştepe'de görüştü.
CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILDI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün (7 Ekim'de) AK Parti'ye katıldı.
Cemil Tugay AK Parti Genel Merkez binasına giriş yaparken "İzmir'i çok seviyorum. İzmir'i güzel şeyler bekliyor." ifadelerini kullandı.
ROZET BAŞKAN ERDOĞAN'DAN: AK PARTİ AİLESİNE HOŞ GELDİN
Cemil Tugay, AK Parti Kongre Merkezi'nde dünzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na Başkan Erdoğan ile birlikte katıldı.
AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, "AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin" diyen Erdoğan, Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirlilere hizmet mücadelesinde kendisine destek olacaklarını belirterek, "İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadesini kullandı. Erdoğan daha sonra Tugay'a AK Parti rozeti taktı.
TUGAY'DAN ROZET SONRASI MESAJ: İZMİR'İ AYAĞA KALDIRACAĞIZ
Rozet sonrası konuşan Tugay, "En iyi siyaset hizmettir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir." dedi.
Tugay, İzmir'de büyüdüğünü, mütevazı bir ailenin çocuğu olduğunu ve yaklaşık 30 yıl doktorluk yaparak ülkeye hizmet ettiğini belirtti.
Bir büyüğünün "millete en iyi hizmet siyasettir" dediğini ifade eden Tugay, bu sözden sonra siyasete dahil olduğunu söyledi.
Tugay, "En iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve buna inandım. Yedi buçuk yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da sonra İzmir Büyükşehir'de görev sürem boyunca tüm hemşehrilerimize hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza özellikle sahip çıkmaya çalıştım. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu." diye konuştu.
İzmir'in çok kıymetli bir şehir olduğunu, insanlarının ise vatansever olduğunu kaydeden Tugay, İzmirlilerin milletine, manevi değerlerine çok düşkün insanlar olduğunu vurguladı.
"YEREL YÖNETİM MERKEZİ HÜKÜMET UYUMU VE İŞBİRLİĞİYLE ÇOK GÜZEL İŞLER BAŞARACAĞIZ"
Böyle bir şehre ve o şehrin insanlarına hizmet etmenin şeref olduğunu dile getiren Tugay, "Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. 'Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir'. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir." ifadesini kullandı.
Her İzmirlinin, Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçinin, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalıştığını bildiğini belirten Tugay, şunları kaydetti:
"Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için, bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. Yunus Emre misali ben gelmedim kavga için benim işim sevgi için dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok. Yerel yönetim merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız. Ancak en önemli şeyin milletimizin güvenini kazanmak, gönlünü yapmak olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman unutmayacağım."
ÇEYREK ASIR SONRA İLK
Bu transfer ile İzmir'de 22 yıllık CHP, 27 yıllık sol belediye (DSP-CHP) dönemi sona erdi. AK Parti ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetecek.
AK PARTİ'DEN GÜNDEM OLAN İZMİR PAYLAŞIMI
Öte yandan AK Parti'nin dün (6 Ekim) yaptığı video paylaşımı gündeme damgasını vurdu.
Videoda çöp yığınlarının bulunduğu görüntülerin ardından "07.10.2026" tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı bir görüntü kullanıldı.
Videonun sonunda "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" melodisinin çaldığı duyuldu.
İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı operasyonu
AK Parti'den Özel'e peş peşe sert sözler