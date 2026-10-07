“AK Parti ile İzmir’i ayağa kaldıracağız”

Tugay, İzmir'de büyüdüğünü, mütevazı bir ailenin çocuğu olduğunu ve yaklaşık 30 yıl doktorluk yaparak ülkeye hizmet ettiğini belirtti.

Bir büyüğünün "millete en iyi hizmet siyasettir" dediğini ifade eden Tugay, bu sözden sonra siyasete dahil olduğunu söyledi.

Tugay, "En iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve buna inandım. Yedi buçuk yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da sonra İzmir Büyükşehir'de görev sürem boyunca tüm hemşehrilerimize hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza özellikle sahip çıkmaya çalıştım. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu." diye konuştu.

Tugay ve Başkan Erdoğan (Foto: AA)

İzmir'in çok kıymetli bir şehir olduğunu, insanlarının ise vatansever olduğunu kaydeden Tugay, İzmirlilerin milletine, manevi değerlerine çok düşkün insanlar olduğunu vurguladı.

Tugay programda konuşma yaptı (Foto: AA)

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Böyle bir şehre ve o şehrin insanlarına hizmet etmenin şeref olduğunu dile getiren Tugay, "Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. 'Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir'. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir." ifadesini kullandı.