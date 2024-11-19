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Fenerbahçe'de büyük değişim kapıda

Jose Mourinho’nun Talisca’nın gelmesi durumunda 3-4-2-1 sistemine geçeceği belirtiliyor. Portekizli hocanın bu durumda hem orta alana 8 numara hem de savunmaya sol ayaklı stoper talebinde bulunacağı da iddia ediliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Fenerbahçe’de büyük değişim kapıda

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Ara transferin resmi olarak başlamasına 2 aydan az bir zaman kala Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz sürüyor. Anderson Talisca'nın transferi için Al Nassr'la pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden Suudi kulübünü iknaya çalışıyor.

SÜRPRİZLER OLACAK
Yönetimin Brezilyalı yıldızı bitirmesi durumunda bununla yetinmeyeceği ve Fenerbahçe'nin devre arasında beklenenden çok daha büyük bir değişime gideceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Jose Mourinho, Talisca'nın gelmesi halinde formasyon değişikliğine gidecek.

DYBALA FORMÜLÜ GİBİ!
Portekizli hoca yıldız futbolcudan üst düzey verim alabilmek için 3-4-2-1 sistemine geçişi planlıyor. Mourinho, Roma'yı çalıştırırken Paulo Dybala'yı 3'lü dizilişte forvet arkasında kullanmış ve ciddi verim almıştı.

BECAO AYRILABİLİR
Ancak tecrübeli hocanın Oosterwolde'nin sakatlığı nedeniyle 3'lüye geçiş halinde sol ayaklı stoper isteyeceği belirtiliyor. Performansı Mourinho'yu tatmin etmeyen Rodrigo Becao'nun ayrılığı da gündeme gelebiliyor. Portekizli hocanın ayrıca 8 numara pozisyonuna Cristian Medina ya da benzer özelliklerde bir futbolcu istediği de uzun süredir konuşuluyor.

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