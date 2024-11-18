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Oğuz Aydın'da plan değişti

Zenit maçındaki performansı büyük beğeni toplayan genç futbolcunun geleceğiyle ilgili karar devre arasına bırakıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Oğuz Aydın’da plan değişti

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Sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Oğuz Aydın şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı. Geçtiğimiz günlerde Zenit ile Kadıköy'de oynanan hazırlık maçında sağ kanatta forma giyen milli futbolcu performansıyla hem taraftarların hem de teknik direktör Jose Mourinho'nun beğenisini kazandı.

Daha önce yönetimin Portekizli hoca ile yaptığı görüşmelerde, gelişiminin sürmesi adına Oğuz'un ara transferde kiralık gönderilmesi üzerinde duruluyordu. Ancak Zenit maçı sonrası kesin kararın devre arasına bırakıldığı öğrenildi. Mourinho'nun Oğuz'dan farklı pozisyonlarda yararlanmayı düşündüğü öğrenildi.

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