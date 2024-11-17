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Terminal filmi gerçek oldu! 70 yaşındaki Ukraynalı kadının İstanbul Havalimanı evi oldu

Ukrayna’dan yaşadığı Rusya’ya dönmek isteyen ancak ülkeye girişine izin verilmeyen 70 yaşındaki Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, 9 Ekim’den bu yana İstanbul Havalimanı’nda kalıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Terminal filmi gerçek oldu! 70 yaşındaki Ukraynalı kadının İstanbul Havalimanı evi oldu

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Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde bugün Rusya sınırları içinde kalan Ryazan şehrinde 1954 yılında dünyaya geldi. SSCB ordusunda görevli Müslüman Tatar bir subayla evlenen Bikmukhametova, eşinin görevi gereği Rusya'nın birçok şehrinde yaşadı. SSCB'nin dağılış sürecinde Bikmukhametova'nın eşinin son görev yeri, bugün Ukrayna sınırlarında kalan Poltova şehriydi. Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmasıyla Bikmukhametova ve ailesi Ukrayna vatandaşı olmak zorunda kaldı. Eşi ise Ukrayna ordusundan istifa ederek Rusya'ya yerleşti ve daha sonra Bikmukhametova'yı ve çocuklarını da yanına aldı.

GİTTİ, ALMADILAR
Sadece Ukrayna pasaportuna sahip olan Bikmukhametova, 2021 yılına kadar hiç Ukrayna'ya dönmedi. Evle ilgili bir belge teslimi için Ukrayna'ya giden Bikmukhametova, tekrar İstanbul üzerinden Rusya'ya gitmek istedi. Moskova'ya uçakla giden Bikmukhametova'ya Rus makamları, Ukrayna vatandaşı olduğu ve vizesi bulunmadığı için ülkeye giriş izni vermedi. Türkiye'ye gönderilen Bikmukhametova, 9 Ekim'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda kalıyor ve felçli eşinin Rusya'da olduğunu söylüyor.

ÇALIŞANLAR YARDIM EDİYOR
Ukrayna pasaportuna sahip olduğu için Rusya'ya alınmadığını dile getiren Bikmukhametova, şöyle devam etti: "Bir aydan fazladır İstanbul Havalimanı'nda kalıyorum. Burada çalışanlar 3 günlüğüne duş almak ve dinlenmek için otele götürdü. Hep aynı yerimde duruyorum. Bu nedenle ayaklarım şişiyor. Gece burada yatıyorum. Havalimanı çalışanları yardımcı oluyorlar. teşekkür ederim".

TOM HANKS OYNADI
Steven Spielberg'ün gerçek bir olaydan esinlendiği ilgi çekici bir öyküye sahip bir politik komedi olan film, Doğu Avrupa'daki Krakozya adlı bir ülkeden New York'a gelen Viktor Navorski'nin (Tom Hanks) öyküsünü anlatıyor. Amerika yolundayken ülkesinde askerî darbe olması üzerine Viktor, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelir, ancak pasaportunun artık geçerli olmadığını öğrenir. Birleşik Devletler artık bir iç savaşın patlak vermesinden sonra Krakozhia'yı ülke olarak tanımamaktadır ve Viktor'un ülkeye girmesine veya eve dönmesine izin verilmemektedir. Viktor, yalnızca valizi ve elindeki fıstık kutusuyla terminale yerleşir.

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