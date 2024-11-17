PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe iç transferde harekete geçti: Dzeko gidiyor Tadic'le 2 yıl daha

Fenerbahçe iç transferde harekete geçti. Edin Dzeko ile sözleşme yenilemek istemeyen Sarı-Lacivertliler’in Dusan Tadic’e 2 yıllık imza attırmak istediği öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Fenerbahçe iç transferde harekete geçti: Dzeko gidiyor Tadic’le 2 yıl daha

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ocak'ta kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü iç transfere dikti. Sarı-Lacivertliler 2 tecrübeli kaptanı ile ilgili kararını verdi. Kanarya'nın sezon sonunda Dzeko ile yolları ayırma kararı aldığı belirtilirken; Tadic'le ise 2 yıllık yeni sözleşme yapılacağı öne sürüldü. Öte yandan 2 yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

Dzeko'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra ülkesi Bosna Hersek'e yakın olmak istediği gelen bilgiler arasında. Yıldız forvet, Fener'le çıktığı 65 resmi maçta; 36 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi. Transfer olduğu günden bu yana saha içindeki katkılarıyla dikkat çeken Dusan Tadic de Fenerbahçe'deki performansıyla adeta büyülüyor.

Hücumda harikalar yaratan Sırp yıldız, Fenerbahçe'nin oynadığı 76 resmi maçın 75'inde görev aldı. Tadic sadece Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor mücadelesinde forma giymedi. Takımına 23 gol ve 23 asistlik skor katkısı veren 10 numara istatistiklerde de başarılı grafiğe sahip. 35 yaşındaki futbolcu lider karakteriyle de takımın en önemli oyuncusu konumunda

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Cumhur Zirvesi’nde ne konuştu?
Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğlu’na ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...
Umutlar Karadağ’a! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AİDS’ten nasıl öldü? Şüpheli baba ilk kez konuştu: Öpmedim bile! AİDS nedir? Nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
Elektrik faturalarında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı! O sınırı geçenler devlet desteğinden yararlanamayacak! 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Bakanlık düğmeye bastı: Yakınına bakana destek artacak! Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme yapılacak?
Elon Musk Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile dalga geçti: Onun espri anlayışı harika
Terminal filmi gerçek oldu! Rusya giriş izni vermedi: 70 yaşındaki kadın havalimanında mahsur kaldı
Narin Güran cinayetinin bilinmeyenleri: Narin’in kuzeni konuştu! Enes’in cezaevindeki kan donduran telefon görüşmesi ve diş fırçası detayı
Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti... İstismar mı ediyor? Kasrı Kanco Konağında kazan kazan yemekler...
MOSSAD aparatları Türkiye karşıtı panelde buluştu: PKK ile Siyonist ittifakı ağzındaki baklayı çıkardı
Soykırımcı Netanyahu’nun evine işaret fişeği atıldı!
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Zirvesi’nde hangi başlıklar gündemde olacak? | Gazze’ye de dikkat çekecek
Jhon Arias’tan Galatasaray resti!
ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trump’a koştu...
SON DAKİKA