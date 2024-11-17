Fenerbahçe iç transferde harekete geçti: Dzeko gidiyor Tadic’le 2 yıl daha

Ocak'ta kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü iç transfere dikti. Sarı-Lacivertliler 2 tecrübeli kaptanı ile ilgili kararını verdi. Kanarya'nın sezon sonunda Dzeko ile yolları ayırma kararı aldığı belirtilirken; Tadic'le ise 2 yıllık yeni sözleşme yapılacağı öne sürüldü. Öte yandan 2 yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

Dzeko'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra ülkesi Bosna Hersek'e yakın olmak istediği gelen bilgiler arasında. Yıldız forvet, Fener'le çıktığı 65 resmi maçta; 36 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi. Transfer olduğu günden bu yana saha içindeki katkılarıyla dikkat çeken Dusan Tadic de Fenerbahçe'deki performansıyla adeta büyülüyor.

Hücumda harikalar yaratan Sırp yıldız, Fenerbahçe'nin oynadığı 76 resmi maçın 75'inde görev aldı. Tadic sadece Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor mücadelesinde forma giymedi. Takımına 23 gol ve 23 asistlik skor katkısı veren 10 numara istatistiklerde de başarılı grafiğe sahip. 35 yaşındaki futbolcu lider karakteriyle de takımın en önemli oyuncusu konumunda