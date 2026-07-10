Başkan Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile görüştü: Ticaret ve savunmada iş birliği güçlenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla yeni adımlar atılmasının faydalı olacağını belirtti.

Başkan Erdoğan’dan Liberya’ya iş birliği mesajı: Ticaret hacmi artırılacak İŞ BİRLİĞİ ALANLARI ELE ALINDI Başkan Erdoğan, Türkiye ile Liberya arasındaki iş birliğinin savunma sanayii, güvenlik, eğitim ve ulaştırma başta olmak üzere farklı alanlarda güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve mevcut iş birliği imkânlarının artırılması konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Takvim Kaynak Tercihleri