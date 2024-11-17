Bafetimbi Gomis’ten Kerem Aktürkoğlu yorumu

Galatasaray'ın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, Benfica'da müthiş işlere imza atan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Geçtiğimiz günlerde kariyerini noktaladığını açıklayan Gomis, "Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da zaman zaman eleştirildi. Onunla hep konuştum. Ona yakındım ve sevdiğim biriydi. Güçlü bir kişiliğe ve karaktere sahip harika bir insan. Büyük liglerde oynayabilecek egoya sahip. Şimdi Benfica'da oynuyor. Onu ve ailesini tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. Benfica formasıyla bu sezon 11 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu 8 maçta ağları havalandırırken 3 asist kaydetti.

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