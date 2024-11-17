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A Milli Futbol Takımımız, Kayseri'de Galler ile berabere kaldı!

Galler karşısında iyi futbol oynadık. 25 şut attık, 26 orta yaptık. 89. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile penaltı kaçırdık... Bir tek gol atmayı başaramadık.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
A Milli Futbol Takımımız, Kayseri’de Galler ile berabere kaldı!

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. grup 5. maçında Galler ile golsüz berabere kaldı. Ay-Yıldızlılar, ilk 45 dakikada maçın kontrolünü elinde bulundursa da gol bulmayı başaramadı. 6. dakikada topla buluşan Yunus Akgün, Arda Güler'e pasını verdi. Genç yıldızın şutunda top kaleci Darlow'da kaldı. 32'de Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncunun vuruşunda, top kaleci Darlow'dan oyun alanına döndü.

ENES KALE ÖNÜNDEN KAÇIRDI
45+5'te Wilson'un ceza saha dışından şutunda, top yan direğe çarparak oyuna alanına döndü. 67. dakikada Yunus Akgün çevirdi, Enes Ünal kale önünden topu dışarı çıktı. 78'de Arda Güler'in sol ayağıyla çektiği şut üstten dışarı gitti. 87'de Williams'ın müdahalesiyle yerde kalan Yunus Akgün'ün pozisyonu sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı penaltı yan direğe çarparak dışarı çıktı. Maç golsüz bitti. Salı günü rakip Karadağ.

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