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Okan Buruk istatistikleriyle parmak ısırtan Arias'ı istiyor!

Okan Buruk’un ısrarla istediği Flamengo’nun Kolombiyalı yıldızı ligde 39 kez ile en fazla gol katkısı yapan ve en fazla asist yapan ikinci oyuncu konumunda. 192 kez ile ligde en çok başarılı dripling yapan ve 162 attığı anahtar pasla da zirvede yer alıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Okan Buruk istatistikleriyle parmak ısırtan Arias’ı istiyor!

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Galatasaray yönetiminin geride bıraktığımız transfer döneminde özellikle teknik direktör Okan Buruk'un ısrarı üzerine Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen Jhon Arias'ı kadrosuna katmak istemiş ancak transferi gerçekleştirememişti. Buruk'un, Kolombiyalı kanat oyuncusunu neden bu kadar istediğini yıldız ismin 2022'den bu yana Brezilya'da forma giyen 279 yabancı oyuncu arasında orta koyduğu performans anlatıyor.

2022'den beri ligde 39 kez ile en fazla gol katkısı yapan ikinci isim olan Arias, en fazla asist yapan da ikinci oyuncu konumunda. Yerde en fazla ikili mücadele kazanan (551) Arias, 192 kez ile en fazla başarılı dripling yapan oyuncu. 26 yaşındaki yıldız attığı 162 anahtar pas ve aldırdığı 181 faul ile de bu alanlarda da zirvede. Arias ayrıca en fazla büyük şans yaratan oyuncu konumunda.

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