Yalova’da kaybolan Alzaymır hastası termal dronla bulundu... Jandarmadan duygulandıran sözler: Devlet seni bırakır mı

Jandarmadan kayıp adama anlamlı soru: Devlet seni burada bırakır mı

"DEVLET SENİ BURADA BIRAKIR MI?"

Sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Hikmet Sarnık bulunduğu dereden yaralı olarak çıkarıldı.

Ekiplerin yaşlı adamı bulduğu sırada yaşanan diyalog ise kurtarma çalışmasına damga vurdu. Jandarma personelinin yaşlı adama sarılarak, "Hikmet amca, nasıl bulduk seni? Devlet seni burada bırakır mı?" sözleriyle moral vermesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

Yalova’da evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Hikmet Sarnık, ormanlık alanda dereye düşmüş halde bulundu. (Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan alınmıştır)