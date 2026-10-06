Yalova’da kaybolan Alzaymır hastası termal dronla bulundu... Jandarmadan duygulandıran sözler: Devlet seni bırakır mı
Yalova’da kayıplara karışan 80 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaş için zamanla yarışan ekipler, termal dron teknolojisi sayesinde muhtemel faciayı önledi. Sarp arazide dere yatağına düşen Hikmet Sarnık, jandarma ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen 2 saatlik operasyonla bulunduğu yerden alındı. Kurtarma esnasında jandarmanın yaşlı vatandaşa verdiği “Devlet seni burada bırakır mı?” şeklindeki duygusal mesaj, olayın unutulmaz detayı olarak hafızalara kazındı. UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam tedavi altına alındı.
Yalova'da ormanlık alanda kaybolan ve saatler süren endişeli bekleyişin ardından dere yatağında yaralı halde bulunan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Hikmet Sarnık, devletin şefkatli eliyle hayata yeniden tutundu.
"DEVLET SENİ BURADA BIRAKIR MI?"
Sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından Hikmet Sarnık bulunduğu dereden yaralı olarak çıkarıldı.
Ekiplerin yaşlı adamı bulduğu sırada yaşanan diyalog ise kurtarma çalışmasına damga vurdu. Jandarma personelinin yaşlı adama sarılarak, "Hikmet amca, nasıl bulduk seni? Devlet seni burada bırakır mı?" sözleriyle moral vermesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.
TERMAL DRON İLE YERİ TESPİT EDİLDİ
Olay, Paşakent Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Hikmet Sarnık'ın evinde olmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve Yalova Sivil Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaşlı adamın bulunması için 3 arazi aracı, 1 termal dron ve 10 personelle arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda termal dron kullanılarak Sarnık'ın ormanlık alanda dereye düştüğü belirlendi.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından olay yerinde hazır bekleyen UMKE ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı.
Daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen Sarnık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alzaymır hastası adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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