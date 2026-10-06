Devlet Bahçeli'den "Bir kez daha Erdoğan" çağrısı: Ülkemizin ve bölgemizin yararına olacaktır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin demokrasi geçmişine, sistemsel dönüşüme ve terörle mücadeleye ilişkin kritik mesajlar verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı istikrara dikkat çeken Bahçeli, terörün tamamen kazınması için tarihi bir fırsat bulunduğunu belirterek, "Terörden kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Kardeşliğin kök salacağı istikbali birlikte çizeceğimiz bir zamandayız." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın bir kez daha aday olması gerektiğini belirten Bahçeli, "Kendisinin bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi ülkemizin ve bölgemizin yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı 1 Ekim'de törenle açılmasının ardından meclis çalışmaları hız kazandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Yurt içinden ve yurt dışından bizi takip eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle birlikte bu çatı altında olmaktan gurur duyuyorum. Yeni yasama yılında başarılar diliyorum. Herkes hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Önemli iç ve dış gelişmeler yaşanacak. Yeni dönem siyasi hayatımıza hayırlı olsun. Meclis'in ilk başkanı ve cumhuriyetin kurucu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarına rahmet diliyorum.
Asırlar geçse de kurumlar değişse de pergelin sabit ucunda Türk devletinin meşveret usulü vardır. Ortak akıl ile alınan kararlar milli birlik ve beraberliğin sarsılmaz adımlarıdır.
İstanbul'un işgali ile türlü tehlikeleri atlatan mebuslar Ankara'da Mustafa Kemal ile Sevr'i çöpe atmıştır. 15 Temmuz'da yazılan destanın merkezi de Meclis'tir. Dünyada müstesna bir yere sahiptir.
Türk milleti için Meclis olağan dönemler dışında olağanüstü dönemlerde de önemli görevler üstlenmiştir. Demokrasi yolculuğu güneşli ve pürüzsüz yollarda olmamıştır.
Türk siyasetinde darbeler kurumsallığın zayıflamasına ve imkanların kaçırılmasına sebep olmamıştır ancak milletin demokrasiye bağlılığı daha da güçlenmiştir.
İstikrarsız hükümetler ve koalisyonlar millet ve devlet hayatında çarpıklığı ortaya çıkarmıştır.
SİSTEMSEL DÖNÜŞÜM VE YENİ KURUMSALLAŞMA
Değerli milletvekilleri, şüphesiz Türkiye'nin demokrasi yolculuğu güneşli ve pürüzsüz yollarda gerçekleşmemiştir. Cumhuriyet dönemi ile birlikte Türk demokrasisi askerî darbelerle sınanmış ve her bir askerî darbe, Türk demokrasisinde yaralı hafıza durakları oluşturmuştur. Türk siyasetinde darbeler, devlet kurumsallığının zayıflamasına, imkân ve fırsatların heba olmasına ve devletin yüksek politik hafızasının daralmasına sebebiyet vermiş, ancak Türk milletinin demokrasiye sadakati eksilmemiş, bilakis daha da güçlenmiştir. Parlamenter sistemin uygulandığı dönemde istikrarsız hükümetler, koalisyon kavgaları, siyasi kutuplaşma ve anlaşmazlıklar hızlı ve etkin kararlar alınmasına mâni olmuş, millet ve devlet hayatında pek çok çarpıklığı teşvik edip tetiklemiştir. Hatırlatmak isterim ki çok partili hayata geçilen 21 Temmuz 1946 ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hukuken ve fiilen uygulanmaya başladığı 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında 51 Cumhuriyet Hükümeti kurulmuş, ortalama ömrü 1 yıl 5 ay olan kısa ömürlü hükümetler, koalisyon pazarlıkları ve belirsizliğin ortaya çıkardığı istikrarsızlık, Türkiye'nin küresel rekabette geri kalmasına sebep olmuştur.
TARİHSEL FIRSAT ÖNÜMÜZDE
Yeni şeçilen teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum.Türkiye'nin yolunu açacak adımlara olacak inancım tamdır. Her alanda 3 hilali zirveye taşıyacağız. Milletimizle kurduğumuz bağı güçlendireceğiz. Ülküdaşlarımız ferasetim temsilcidir. Türklük gurur ve şuuru İslam ahlak ve faziletiyle bir olmuştur. Vatan ve millet sevgimizden asla ödün vermedik.
Vatan sevgimizden ödün vermedik. Siyaseti huzurun tesis aracı olarak gördük. Terörden kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Kardeşliğin kök salacağı istikbali birlikte çizeceğimiz bir zamandayız. Milletin bu konuda kararı nettir, bu topraklardan terörün silinip atılmasıdır.
Her iddia şeffafça soruşturulmalı, Türkiye toplumsal güven erozyonu altında kalmamalıdır.
BM'YE NETANYAHU TEPKİSİ
BM soykırıma müdahale edememektedir. Bu kurum zorbalığa mukavemet etmekte yoksundur. Netanyahu'nun BM'de konuşması utanç vericidir. BM'de hezeyanları Batı'nın iflas etmiş değerlenin aynaya yansımasıdır.
ERDOĞAN BİR KEZ DAHA ADAY OLMALI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve seçilmesi gereklidir. Bu dönemde tecrübeye ve iradeye ihtiyaç vardır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge yolunda istikamet değiştirmeye değil mevcut durumu yönlendirmeye ihtiyacı vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha görev yapması gereklidir. Yeniden aday olması ve seçilmesi arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 kez daha aday olmalıdır. Adaylığı Türkiye ve bölgemiz hayrına olacaktır.
Meclis'te uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı ve 2028 yılında seçim yapılmalıdır ve istikrar devam etmelidir. Belirsizlik ortadan kalkacak ve ülkemiz dolu dizgin yoluna devam edecektir. Bizim meselemiz şahısların kariyeri değil devletin devamlığı ve lider ülke Türkiye'nin inşasıdır.