ERDOĞAN BİR KEZ DAHA ADAY OLMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve seçilmesi gereklidir. Bu dönemde tecrübeye ve iradeye ihtiyaç vardır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge yolunda istikamet değiştirmeye değil mevcut durumu yönlendirmeye ihtiyacı vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha görev yapması gereklidir. Yeniden aday olması ve seçilmesi arzumuz ve talebimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 kez daha aday olmalıdır. Adaylığı Türkiye ve bölgemiz hayrına olacaktır.

Meclis'te uygun zamanda seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı ve 2028 yılında seçim yapılmalıdır ve istikrar devam etmelidir. Belirsizlik ortadan kalkacak ve ülkemiz dolu dizgin yoluna devam edecektir. Bizim meselemiz şahısların kariyeri değil devletin devamlığı ve lider ülke Türkiye'nin inşasıdır.

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