Emekli maaşında ocak hesabı! 2027 zammıyla SSK ve Bağ-Kur'lu ne kadar alacak? TAKVİM hesapladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışını gösterecek üçüncü enflasyon verisi belli oldu. Yıl sonu enflasyon tahminleri de artışın ipuçlarını verdi. İşte yeni maaşlar…
Emeklilerin ocak zammı için yol yarılandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2026'nın ikinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin üçüncüsü belli oldu.
Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!
Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78, ikincisi olan ağustos enflasyonu da yüzde 1,84 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, eylül enflasyonu da yüzde 1,84 çıktı. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5,57 artış oluştu. Geriye 3 veri daha kaldı.
Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin 3 aylık orana göre 24 bin 864 liraya ulaştığı görüldü.
Kalan veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,04 olabileceğini ortaya koydu.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,04 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29,61 olarak tahmin etti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,07'yi bulabilecek.
En düşük emekli maaş ödemesi de bu tahmine göre 25 bin 924 liraya ulaşabilecek.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,66 oldu.
Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10,11 zam alabileceği anlamına geliyor. Bu orana göre taban aylık 25 bin 933 liraya yükselebilecek.
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30,39 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,73 olarak bekleniyor. Bu tahmine göre en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 79 lirayı bulabilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ: 23.552
% 9,04 ZAMLI: 25.681
% 10,07 ZAMLI: 25.924
% 10,11 ZAMLI: 25.933
% 10,73 ZAMLI: 26.079
MEVCUT MAAŞ: 24.000
% 9,04 ZAMLI: 26.170
% 10,07 ZAMLI: 26.417
% 10,11 ZAMLI: 26.426
% 10,73 ZAMLI: 26.575
MEVCUT MAAŞ: 25.000
% 9,04 ZAMLI: 27.260
% 10,07 ZAMLI: 27.518
% 10,11 ZAMLI: 27.528
% 10,73 ZAMLI: 27.683
MEVCUT MAAŞ: 26.000
% 9,04 ZAMLI: 28.350
% 10,07 ZAMLI: 28.618
% 10,11 ZAMLI: 28.629
% 10,73 ZAMLI: 28.790
MEVCUT MAAŞ: 27.000
% 9,04 ZAMLI: 29.441
% 10,07 ZAMLI: 29.719
% 10,11 ZAMLI: 29.730
% 10,73 ZAMLI: 29.897
MEVCUT MAAŞ: 28.000
% 9,04 ZAMLI: 30.531
% 10,07 ZAMLI: 30.820
% 10,11 ZAMLI: 30.831
% 10,73 ZAMLI: 31.004
MEVCUT MAAŞ: 29.000
% 9,04 ZAMLI: 31.622
% 10,07 ZAMLI: 31.920
% 10,11 ZAMLI: 31.932
% 10,73 ZAMLI: 32.112
MEVCUT MAAŞ: 30.000
% 9,04 ZAMLI: 32.712
% 10,07 ZAMLI: 33.021
% 10,11 ZAMLI: 33.033
% 10,73 ZAMLI: 33.219
MEVCUT MAAŞ: 31.000
% 9,04 ZAMLI: 33.802
% 10,07 ZAMLI: 34.122
% 10,11 ZAMLI: 34.134
% 10,73 ZAMLI: 34.326
MEVCUT MAAŞ: 32.000
% 9,04 ZAMLI: 34.893
% 10,07 ZAMLI: 35.222
% 10,11 ZAMLI: 35.235
% 10,73 ZAMLI: 35.434
MEVCUT MAAŞ: 33.000
% 9,04 ZAMLI: 35.983
% 10,07 ZAMLI: 36.323
% 10,11 ZAMLI: 36.336
% 10,73 ZAMLI: 36.541
MEVCUT MAAŞ: 34.000
% 9,04 ZAMLI: 37.074
% 10,07 ZAMLI: 37.424
% 10,11 ZAMLI: 37.437
% 10,73 ZAMLI: 37.648
MEVCUT MAAŞ: 35.000
% 9,04 ZAMLI: 38.164
% 10,07 ZAMLI: 38.525
% 10,11 ZAMLI: 38.539
% 10,73 ZAMLI: 38.756
MEVCUT MAAŞ: 36.000
% 9,04 ZAMLI: 39.254
% 10,07 ZAMLI: 39.625
% 10,11 ZAMLI: 39.640
% 10,73 ZAMLI: 39.863
MEVCUT MAAŞ: 37.000
% 9,04 ZAMLI: 40.345
% 10,07 ZAMLI: 40.726
% 10,11 ZAMLI: 40.741
% 10,73 ZAMLI: 40.970
MEVCUT MAAŞ: 38.000
% 9,04 ZAMLI: 41.435
% 10,07 ZAMLI: 41.827
% 10,11 ZAMLI: 41.842
% 10,73 ZAMLI: 42.077
MEVCUT MAAŞ: 39.000
% 9,04 ZAMLI: 42.526
% 10,07 ZAMLI: 42.927
% 10,11 ZAMLI: 42.943
% 10,73 ZAMLI: 43.185
MEVCUT MAAŞ: 40.000
% 9,04 ZAMLI: 43.616
% 10,07 ZAMLI: 44.028
% 10,11 ZAMLI: 44.044
% 10,73 ZAMLI: 44.292
MEVCUT MAAŞ: 41.000
% 9,04 ZAMLI: 44.706
% 10,07 ZAMLI: 45.129
% 10,11 ZAMLI: 45.145
% 10,73 ZAMLI: 45.399
MEVCUT MAAŞ: 42.000
% 9,04 ZAMLI: 45.797
% 10,07 ZAMLI: 46.229
% 10,11 ZAMLI: 46.246
% 10,73 ZAMLI: 46.507
MEVCUT MAAŞ: 43.000
% 9,04 ZAMLI: 46.887
% 10,07 ZAMLI: 47.330
% 10,11 ZAMLI: 47.347
% 10,73 ZAMLI: 47.614
MEVCUT MAAŞ: 44.000
% 9,04 ZAMLI: 47.978
% 10,07 ZAMLI: 48.431
% 10,11 ZAMLI: 48.448
% 10,73 ZAMLI: 48.721
MEVCUT MAAŞ: 45.000
% 9,04 ZAMLI: 49.068
% 10,07 ZAMLI: 49.532
% 10,11 ZAMLI: 49.550
% 10,73 ZAMLI: 49.829
MEVCUT MAAŞ: 46.000
% 9,04 ZAMLI: 50.158
% 10,07 ZAMLI: 50.632
% 10,11 ZAMLI: 50.651
% 10,73 ZAMLI: 50.936
MEVCUT MAAŞ: 47.000
% 9,04 ZAMLI: 51.249
% 10,07 ZAMLI: 51.733
% 10,11 ZAMLI: 51.752
% 10,73 ZAMLI: 52.043
MEVCUT MAAŞ: 48.000
% 9,04 ZAMLI: 52.339
% 10,07 ZAMLI: 52.834
% 10,11 ZAMLI: 52.853
% 10,73 ZAMLI: 53.150
MEVCUT MAAŞ: 49.000
% 9,04 ZAMLI: 53.430
% 10,07 ZAMLI: 53.934
% 10,11 ZAMLI: 53.954
% 10,73 ZAMLI: 54.258
MEVCUT MAAŞ: 50.000
% 9,04 ZAMLI: 54.520
% 10,07 ZAMLI: 55.035
% 10,11 ZAMLI: 55.055
% 10,73 ZAMLI: 55.365
MEVCUT MAAŞ: 51.000
% 9,04 ZAMLI: 55.610
% 10,07 ZAMLI: 56.136
% 10,11 ZAMLI: 56.156
% 10,73 ZAMLI: 56.472
MEVCUT MAAŞ: 52.000
% 9,04 ZAMLI: 56.701
% 10,07 ZAMLI: 57.236
% 10,11 ZAMLI: 57.257
% 10,73 ZAMLI: 57.580
MEVCUT MAAŞ: 53.000
% 9,04 ZAMLI: 57.791
% 10,07 ZAMLI: 58.337
% 10,11 ZAMLI: 58.358
% 10,73 ZAMLI: 58.687
MEVCUT MAAŞ: 54.000
% 9,04 ZAMLI: 58.882
% 10,07 ZAMLI: 59.438
% 10,11 ZAMLI: 59.459
% 10,73 ZAMLI: 59.794
MEVCUT MAAŞ: 55.000
% 9,04 ZAMLI: 59.972
% 10,07 ZAMLI: 60.539
% 10,11 ZAMLI: 60.561
% 10,73 ZAMLI: 60.902
MEVCUT MAAŞ: 56.000
% 9,04 ZAMLI: 61.062
% 10,07 ZAMLI: 61.639
% 10,11 ZAMLI: 61.662
% 10,73 ZAMLI: 62.009
MEVCUT MAAŞ: 57.000
% 9,04 ZAMLI: 62.153
% 10,07 ZAMLI: 62.740
% 10,11 ZAMLI: 62.763
% 10,73 ZAMLI: 63.116
MEVCUT MAAŞ: 58.000
% 9,04 ZAMLI: 63.243
% 10,07 ZAMLI: 63.841
% 10,11 ZAMLI: 63.864
% 10,73 ZAMLI: 64.223
MEVCUT MAAŞ: 59.000
% 9,04 ZAMLI: 64.334
% 10,07 ZAMLI: 64.941
% 10,11 ZAMLI: 64.965
% 10,73 ZAMLI: 65.331
MEVCUT MAAŞ: 60.000
% 9,04 ZAMLI: 65.424
% 10,07 ZAMLI: 66.042
% 10,11 ZAMLI: 66.066
% 10,73 ZAMLI: 66.438
MEVCUT MAAŞ: 61.000
% 9,04 ZAMLI: 66.514
% 10,07 ZAMLI: 67.143
% 10,11 ZAMLI: 67.167
% 10,73 ZAMLI: 67.545
MEVCUT MAAŞ: 62.000
% 9,04 ZAMLI: 67.605
% 10,07 ZAMLI: 68.243
% 10,11 ZAMLI: 68.268
% 10,73 ZAMLI: 68.653
MEVCUT MAAŞ: 63.000
% 9,04 ZAMLI: 68.695
% 10,07 ZAMLI: 69.344
% 10,11 ZAMLI: 69.369
% 10,73 ZAMLI: 69.760
MEVCUT MAAŞ: 64.000
% 9,04 ZAMLI: 69.786
% 10,07 ZAMLI: 70.445
% 10,11 ZAMLI: 70.470
% 10,73 ZAMLI: 70.867
MEVCUT MAAŞ: 65.000
% 9,04 ZAMLI: 70.876
% 10,07 ZAMLI: 71.546
% 10,11 ZAMLI: 71.572
% 10,73 ZAMLI: 71.975
MEVCUT MAAŞ: 66.000
% 9,04 ZAMLI: 71.966
% 10,07 ZAMLI: 72.646
% 10,11 ZAMLI: 72.673
% 10,73 ZAMLI: 73.082
MEVCUT MAAŞ: 67.000
% 9,04 ZAMLI: 73.057
% 10,07 ZAMLI: 73.747
% 10,11 ZAMLI: 73.774
% 10,73 ZAMLI: 74.189
MEVCUT MAAŞ: 68.000
% 9,04 ZAMLI: 74.147
% 10,07 ZAMLI: 74.848
% 10,11 ZAMLI: 74.875
% 10,73 ZAMLI: 75.296
MEVCUT MAAŞ: 69.000
% 9,04 ZAMLI: 75.238
% 10,07 ZAMLI: 75.948
% 10,11 ZAMLI: 75.976
% 10,73 ZAMLI: 76.404
MEVCUT MAAŞ: 70.000
% 9,04 ZAMLI: 76.328
% 10,07 ZAMLI: 77.049
% 10,11 ZAMLI: 77.077
% 10,73 ZAMLI: 77.511
MEVCUT MAAŞ: 71.000
% 9,04 ZAMLI: 77.418
% 10,07 ZAMLI: 78.150
% 10,11 ZAMLI: 78.178
% 10,73 ZAMLI: 78.618
MEVCUT MAAŞ: 72.000
% 9,04 ZAMLI: 78.509
% 10,07 ZAMLI: 79.250
% 10,11 ZAMLI: 79.279
% 10,73 ZAMLI: 79.726
MEVCUT MAAŞ: 73.000
% 9,04 ZAMLI: 79.599
% 10,07 ZAMLI: 80.351
% 10,11 ZAMLI: 80.380
% 10,73 ZAMLI: 80.833
MEVCUT MAAŞ: 74.000
% 9,04 ZAMLI: 80.690
% 10,07 ZAMLI: 81.452
% 10,11 ZAMLI: 81.481
% 10,73 ZAMLI: 81.940
MEVCUT MAAŞ: 75.000
% 9,04 ZAMLI: 81.780
% 10,07 ZAMLI: 82.553
% 10,11 ZAMLI: 82.583
% 10,73 ZAMLI: 83.048
MEVCUT MAAŞ: 76.000
% 9,04 ZAMLI: 82.870
% 10,07 ZAMLI: 83.653
% 10,11 ZAMLI: 83.684
% 10,73 ZAMLI: 84.155
MEVCUT MAAŞ: 77.000
% 9,04 ZAMLI: 83.961
% 10,07 ZAMLI: 84.754
% 10,11 ZAMLI: 84.785
% 10,73 ZAMLI: 85.262
MEVCUT MAAŞ: 78.000
% 9,04 ZAMLI: 85.051
% 10,07 ZAMLI: 85.855
% 10,11 ZAMLI: 85.886
% 10,73 ZAMLI: 86.369
MEVCUT MAAŞ: 79.000
% 9,04 ZAMLI: 86.142
% 10,07 ZAMLI: 86.955
% 10,11 ZAMLI: 86.987
% 10,73 ZAMLI: 87.477
MEVCUT MAAŞ: 80.000
% 9,04 ZAMLI: 87.232
% 10,07 ZAMLI: 88.056
% 10,11 ZAMLI: 88.088
% 10,73 ZAMLI: 88.584
MEVCUT MAAŞ: 81.000
% 9,04 ZAMLI: 88.322
% 10,07 ZAMLI: 89.157
% 10,11 ZAMLI: 89.189
% 10,73 ZAMLI: 89.691
MEVCUT MAAŞ: 82.000
% 9,04 ZAMLI: 89.413
% 10,07 ZAMLI: 90.257
% 10,11 ZAMLI: 90.290
% 10,73 ZAMLI: 90.799
MEVCUT MAAŞ: 83.000
% 9,04 ZAMLI: 90.503
% 10,07 ZAMLI: 91.358
% 10,11 ZAMLI: 91.391
% 10,73 ZAMLI: 91.906
MEVCUT MAAŞ: 84.000
% 9,04 ZAMLI: 91.594
% 10,07 ZAMLI: 92.459
% 10,11 ZAMLI: 92.492
% 10,73 ZAMLI: 93.013
MEVCUT MAAŞ: 85.000
% 9,04 ZAMLI: 92.684
% 10,07 ZAMLI: 93.560
% 10,11 ZAMLI: 93.594
% 10,73 ZAMLI: 94.121
MEVCUT MAAŞ: 86.000
% 9,04 ZAMLI: 93.774
% 10,07 ZAMLI: 94.660
% 10,11 ZAMLI: 94.695
% 10,73 ZAMLI: 95.228
MEVCUT MAAŞ: 87.000
% 9,04 ZAMLI: 94.865
% 10,07 ZAMLI: 95.761
% 10,11 ZAMLI: 95.796
% 10,73 ZAMLI: 96.335
MEVCUT MAAŞ: 88.000
% 9,04 ZAMLI: 95.955
% 10,07 ZAMLI: 96.862
% 10,11 ZAMLI: 96.897
% 10,73 ZAMLI: 97.442
MEVCUT MAAŞ: 89.000
% 9,04 ZAMLI: 97.046
% 10,07 ZAMLI: 97.962
% 10,11 ZAMLI: 97.998
% 10,73 ZAMLI: 98.550
MEVCUT MAAŞ: 90.000
% 9,04 ZAMLI: 98.136
% 10,07 ZAMLI: 99.063
% 10,11 ZAMLI: 99.099
% 10,73 ZAMLI: 99.657
MEVCUT MAAŞ: 91.000
% 9,04 ZAMLI: 99.226
% 10,07 ZAMLI: 100.164
% 10,11 ZAMLI: 100.200
% 10,73 ZAMLI: 100.764
MEVCUT MAAŞ: 92.000
% 9,04 ZAMLI: 100.317
% 10,07 ZAMLI: 101.264
% 10,11 ZAMLI: 101.301
% 10,73 ZAMLI: 101.872
MEVCUT MAAŞ: 93.000
% 9,04 ZAMLI: 101.407
% 10,07 ZAMLI: 102.365
% 10,11 ZAMLI: 102.402
% 10,73 ZAMLI: 102.979
MEVCUT MAAŞ: 94.000
% 9,04 ZAMLI: 102.498
% 10,07 ZAMLI: 103.466
% 10,11 ZAMLI: 103.503
% 10,73 ZAMLI: 104.086
MEVCUT MAAŞ: 95.000
% 9,04 ZAMLI: 103.588
% 10,07 ZAMLI: 104.567
% 10,11 ZAMLI: 104.605
% 10,73 ZAMLI: 105.194
MEVCUT MAAŞ: 96.000
% 9,04 ZAMLI: 104.678
% 10,07 ZAMLI: 105.667
% 10,11 ZAMLI: 105.706
% 10,73 ZAMLI: 106.301
MEVCUT MAAŞ: 97.000
% 9,04 ZAMLI: 105.769
% 10,07 ZAMLI: 106.768
% 10,11 ZAMLI: 106.807
% 10,73 ZAMLI: 107.408
MEVCUT MAAŞ: 98.000
% 9,04 ZAMLI: 106.859
% 10,07 ZAMLI: 107.869
% 10,11 ZAMLI: 107.908
% 10,73 ZAMLI: 108.515
MEVCUT MAAŞ: 99.000
% 9,04 ZAMLI: 107.950
% 10,07 ZAMLI: 108.969
% 10,11 ZAMLI: 109.009
% 10,73 ZAMLI: 109.623
3 AYLIK ORANA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT MAAŞ: 23.552 % 5.57 ZAMLI: 24.864
MEVCUT MAAŞ: 24.000 % 5.57 ZAMLI: 25.337
MEVCUT MAAŞ: 25.000 % 5.57 ZAMLI: 26.393
MEVCUT MAAŞ: 26.000 % 5.57 ZAMLI: 27.448
MEVCUT MAAŞ: 27.000 % 5.57 ZAMLI: 28.504
MEVCUT MAAŞ: 28.000 % 5.57 ZAMLI: 29.560
MEVCUT MAAŞ: 29.000 % 5.57 ZAMLI: 30.615
MEVCUT MAAŞ: 30.000 % 5.57 ZAMLI: 31.671
MEVCUT MAAŞ: 31.000 % 5.57 ZAMLI: 32.727
MEVCUT MAAŞ: 32.000 % 5.57 ZAMLI: 33.782
MEVCUT MAAŞ: 33.000 % 5.57 ZAMLI: 34.838
MEVCUT MAAŞ: 34.000 % 5.57 ZAMLI: 35.894
MEVCUT MAAŞ: 35.000 % 5.57 ZAMLI: 36.950
MEVCUT MAAŞ: 36.000 % 5.57 ZAMLI: 38.005
MEVCUT MAAŞ: 37.000 % 5.57 ZAMLI: 39.061
MEVCUT MAAŞ: 38.000 % 5.57 ZAMLI: 40.117
MEVCUT MAAŞ: 39.000 % 5.57 ZAMLI: 41.172
MEVCUT MAAŞ: 40.000 % 5.57 ZAMLI: 42.228
MEVCUT MAAŞ: 41.000 % 5.57 ZAMLI: 43.284
MEVCUT MAAŞ: 42.000 % 5.57 ZAMLI: 44.339
MEVCUT MAAŞ: 43.000 % 5.57 ZAMLI: 45.395
MEVCUT MAAŞ: 44.000 % 5.57 ZAMLI: 46.451
MEVCUT MAAŞ: 45.000 % 5.57 ZAMLI: 47.507
MEVCUT MAAŞ: 46.000 % 5.57 ZAMLI: 48.562
MEVCUT MAAŞ: 47.000 % 5.57 ZAMLI: 49.618
MEVCUT MAAŞ: 48.000 % 5.57 ZAMLI: 50.674
MEVCUT MAAŞ: 49.000 % 5.57 ZAMLI: 51.729
MEVCUT MAAŞ: 50.000 % 5.57 ZAMLI: 52.785
MEVCUT MAAŞ: 51.000 % 5.57 ZAMLI: 53.841
MEVCUT MAAŞ: 52.000 % 5.57 ZAMLI: 54.896
MEVCUT MAAŞ: 53.000 % 5.57 ZAMLI: 55.952
MEVCUT MAAŞ: 54.000 % 5.57 ZAMLI: 57.008
MEVCUT MAAŞ: 55.000 % 5.57 ZAMLI: 58.064
MEVCUT MAAŞ: 56.000 % 5.57 ZAMLI: 59.119
MEVCUT MAAŞ: 57.000 % 5.57 ZAMLI: 60.175
MEVCUT MAAŞ: 58.000 % 5.57 ZAMLI: 61.231
MEVCUT MAAŞ: 59.000 % 5.57 ZAMLI: 62.286
MEVCUT MAAŞ: 60.000 % 5.57 ZAMLI: 63.342
MEVCUT MAAŞ: 61.000 % 5.57 ZAMLI: 64.398
MEVCUT MAAŞ: 62.000 % 5.57 ZAMLI: 65.453
MEVCUT MAAŞ: 63.000 % 5.57 ZAMLI: 66.509
MEVCUT MAAŞ: 64.000 % 5.57 ZAMLI: 67.565
MEVCUT MAAŞ: 65.000 % 5.57 ZAMLI: 68.621
MEVCUT MAAŞ: 66.000 % 5.57 ZAMLI: 69.676
MEVCUT MAAŞ: 67.000 % 5.57 ZAMLI: 70.732
MEVCUT MAAŞ: 68.000 % 5.57 ZAMLI: 71.788
MEVCUT MAAŞ: 69.000 % 5.57 ZAMLI: 72.843
MEVCUT MAAŞ: 70.000 % 5.57 ZAMLI: 73.899
MEVCUT MAAŞ: 71.000 % 5.57 ZAMLI: 74.955
MEVCUT MAAŞ: 72.000 % 5.57 ZAMLI: 76.010
MEVCUT MAAŞ: 73.000 % 5.57 ZAMLI: 77.066
MEVCUT MAAŞ: 74.000 % 5.57 ZAMLI: 78.122
MEVCUT MAAŞ: 75.000 % 5.57 ZAMLI: 79.178
MEVCUT MAAŞ: 76.000 % 5.57 ZAMLI: 80.233
MEVCUT MAAŞ: 77.000 % 5.57 ZAMLI: 81.289
MEVCUT MAAŞ: 78.000 % 5.57 ZAMLI: 82.345
MEVCUT MAAŞ: 79.000 % 5.57 ZAMLI: 83.400
MEVCUT MAAŞ: 80.000 % 5.57 ZAMLI: 84.456
MEVCUT MAAŞ: 81.000 % 5.57 ZAMLI: 85.512
MEVCUT MAAŞ: 82.000 % 5.57 ZAMLI: 86.567
MEVCUT MAAŞ: 83.000 % 5.57 ZAMLI: 87.623
MEVCUT MAAŞ: 84.000 % 5.57 ZAMLI: 88.679
MEVCUT MAAŞ: 85.000 % 5.57 ZAMLI: 89.735
MEVCUT MAAŞ: 86.000 % 5.57 ZAMLI: 90.790
MEVCUT MAAŞ: 87.000 % 5.57 ZAMLI: 91.846
MEVCUT MAAŞ: 88.000 % 5.57 ZAMLI: 92.902
MEVCUT MAAŞ: 89.000 % 5.57 ZAMLI: 93.957
MEVCUT MAAŞ: 90.000 % 5.57 ZAMLI: 95.013
MEVCUT MAAŞ: 91.000 % 5.57 ZAMLI: 96.069
MEVCUT MAAŞ: 92.000 % 5.57 ZAMLI: 97.124
MEVCUT MAAŞ: 93.000 % 5.57 ZAMLI: 98.180
MEVCUT MAAŞ: 94.000 % 5.57 ZAMLI: 99.236
MEVCUT MAAŞ: 95.000 % 5.57 ZAMLI: 100.292
MEVCUT MAAŞ: 96.000 % 5.57 ZAMLI: 101.347
MEVCUT MAAŞ: 97.000 % 5.57 ZAMLI: 102.403
MEVCUT MAAŞ: 98.000 % 5.57 ZAMLI: 103.459
MEVCUT MAAŞ: 99.000 % 5.57 ZAMLI: 104.514