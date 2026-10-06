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Emekli maaşında ocak hesabı! 2027 zammıyla SSK ve Bağ-Kur'lu ne kadar alacak? TAKVİM hesapladı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışını gösterecek üçüncü enflasyon verisi belli oldu. Yıl sonu enflasyon tahminleri de artışın ipuçlarını verdi. İşte yeni maaşlar…

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Emekli maaşında ocak hesabı! 2027 zammıyla SSK ve Bağ-Kur'lu ne kadar alacak? TAKVİM hesapladı

Emeklilerin ocak zammı için yol yarılandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek 2026'nın ikinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin üçüncüsü belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için üçüncü enflasyon verisi belli oldu. (Foto: AA)SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için üçüncü enflasyon verisi belli oldu. (Foto: AA)

Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden ilki yani temmuz enflasyonu yüzde 1,78, ikincisi olan ağustos enflasyonu da yüzde 1,84 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, eylül enflasyonu da yüzde 1,84 çıktı. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5,57 artış oluştu. Geriye 3 veri daha kaldı.

Video Oynatma İkonu Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu!



Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin 3 aylık orana göre 24 bin 864 liraya ulaştığı görüldü.

Eylül enflasyonu yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. (Foto: AA)Eylül enflasyonu yüzde 1,84 olarak gerçekleşti. (Foto: AA)

Kalan veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Geçtiğimiz ay açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9,04 olabileceğini ortaya koydu.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,04 zam yansıtılabilecek. Kök aylıklara uygulanacak bu artışın taban aylığa da yansıtılması halinde, emeklilerde en düşük ödeme 25 bin 681 liraya çıkacak.

Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonuyla üç aylık oran yüzde 5,57'ye ulaştı. (Foto: AA)Temmuz, ağustos ve eylül enflasyonuyla üç aylık oran yüzde 5,57'ye ulaştı. (Foto: AA)

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistler 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 29,61 olarak tahmin etti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,07'yi bulabilecek.

En düşük emekli maaş ödemesi de bu tahmine göre 25 bin 924 liraya ulaşabilecek.

Böylece emeklilerin ocak zammı için hesaplamalar netleşmeye başladı. (Foto: AA)Böylece emeklilerin ocak zammı için hesaplamalar netleşmeye başladı. (Foto: AA)

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29,66 oldu.

Bu tahmin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10,11 zam alabileceği anlamına geliyor. Bu orana göre taban aylık 25 bin 933 liraya yükselebilecek.

Geriye yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verileri kaldı. (Foto: AA)Geriye yılın son üç ayına ilişkin enflasyon verileri kaldı. (Foto: AA)

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30,39 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,73 olarak bekleniyor. Bu tahmine göre en düşük maaş SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 26 bin 79 lirayı bulabilecek.

En düşük emekli aylığı üç aylık orana göre 24 bin 864 liraya çıktı. (Foto: AA)En düşük emekli aylığı üç aylık orana göre 24 bin 864 liraya çıktı. (Foto: AA)

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT MAAŞ: 23.552
% 9,04 ZAMLI: 25.681
% 10,07 ZAMLI: 25.924
% 10,11 ZAMLI: 25.933
% 10,73 ZAMLI: 26.079

MEVCUT MAAŞ: 24.000
% 9,04 ZAMLI: 26.170
% 10,07 ZAMLI: 26.417
% 10,11 ZAMLI: 26.426
% 10,73 ZAMLI: 26.575

MEVCUT MAAŞ: 25.000
% 9,04 ZAMLI: 27.260
% 10,07 ZAMLI: 27.518
% 10,11 ZAMLI: 27.528
% 10,73 ZAMLI: 27.683

MEVCUT MAAŞ: 26.000
% 9,04 ZAMLI: 28.350
% 10,07 ZAMLI: 28.618
% 10,11 ZAMLI: 28.629
% 10,73 ZAMLI: 28.790

MEVCUT MAAŞ: 27.000
% 9,04 ZAMLI: 29.441
% 10,07 ZAMLI: 29.719
% 10,11 ZAMLI: 29.730
% 10,73 ZAMLI: 29.897

Yıl sonu enflasyon tahminleri de ocak zammına ilişkin önemli ipuçları verdi. (Foto: AA)Yıl sonu enflasyon tahminleri de ocak zammına ilişkin önemli ipuçları verdi. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 28.000
% 9,04 ZAMLI: 30.531
% 10,07 ZAMLI: 30.820
% 10,11 ZAMLI: 30.831
% 10,73 ZAMLI: 31.004

MEVCUT MAAŞ: 29.000
% 9,04 ZAMLI: 31.622
% 10,07 ZAMLI: 31.920
% 10,11 ZAMLI: 31.932
% 10,73 ZAMLI: 32.112

MEVCUT MAAŞ: 30.000
% 9,04 ZAMLI: 32.712
% 10,07 ZAMLI: 33.021
% 10,11 ZAMLI: 33.033
% 10,73 ZAMLI: 33.219

MEVCUT MAAŞ: 31.000
% 9,04 ZAMLI: 33.802
% 10,07 ZAMLI: 34.122
% 10,11 ZAMLI: 34.134
% 10,73 ZAMLI: 34.326

MEVCUT MAAŞ: 32.000
% 9,04 ZAMLI: 34.893
% 10,07 ZAMLI: 35.222
% 10,11 ZAMLI: 35.235
% 10,73 ZAMLI: 35.434

MEVCUT MAAŞ: 33.000
% 9,04 ZAMLI: 35.983
% 10,07 ZAMLI: 36.323
% 10,11 ZAMLI: 36.336
% 10,73 ZAMLI: 36.541

MEVCUT MAAŞ: 34.000
% 9,04 ZAMLI: 37.074
% 10,07 ZAMLI: 37.424
% 10,11 ZAMLI: 37.437
% 10,73 ZAMLI: 37.648

MEVCUT MAAŞ: 35.000
% 9,04 ZAMLI: 38.164
% 10,07 ZAMLI: 38.525
% 10,11 ZAMLI: 38.539
% 10,73 ZAMLI: 38.756

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. (Foto: AA)Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 36.000
% 9,04 ZAMLI: 39.254
% 10,07 ZAMLI: 39.625
% 10,11 ZAMLI: 39.640
% 10,73 ZAMLI: 39.863

MEVCUT MAAŞ: 37.000
% 9,04 ZAMLI: 40.345
% 10,07 ZAMLI: 40.726
% 10,11 ZAMLI: 40.741
% 10,73 ZAMLI: 40.970

MEVCUT MAAŞ: 38.000
% 9,04 ZAMLI: 41.435
% 10,07 ZAMLI: 41.827
% 10,11 ZAMLI: 41.842
% 10,73 ZAMLI: 42.077

MEVCUT MAAŞ: 39.000
% 9,04 ZAMLI: 42.526
% 10,07 ZAMLI: 42.927
% 10,11 ZAMLI: 42.943
% 10,73 ZAMLI: 43.185

MEVCUT MAAŞ: 40.000
% 9,04 ZAMLI: 43.616
% 10,07 ZAMLI: 44.028
% 10,11 ZAMLI: 44.044
% 10,73 ZAMLI: 44.292

MEVCUT MAAŞ: 41.000
% 9,04 ZAMLI: 44.706
% 10,07 ZAMLI: 45.129
% 10,11 ZAMLI: 45.145
% 10,73 ZAMLI: 45.399

MEVCUT MAAŞ: 42.000
% 9,04 ZAMLI: 45.797
% 10,07 ZAMLI: 46.229
% 10,11 ZAMLI: 46.246
% 10,73 ZAMLI: 46.507

MEVCUT MAAŞ: 43.000
% 9,04 ZAMLI: 46.887
% 10,07 ZAMLI: 47.330
% 10,11 ZAMLI: 47.347
% 10,73 ZAMLI: 47.614

Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9,04 olabilir. (Foto: AA)Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9,04 olabilir. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 44.000
% 9,04 ZAMLI: 47.978
% 10,07 ZAMLI: 48.431
% 10,11 ZAMLI: 48.448
% 10,73 ZAMLI: 48.721

MEVCUT MAAŞ: 45.000
% 9,04 ZAMLI: 49.068
% 10,07 ZAMLI: 49.532
% 10,11 ZAMLI: 49.550
% 10,73 ZAMLI: 49.829

MEVCUT MAAŞ: 46.000
% 9,04 ZAMLI: 50.158
% 10,07 ZAMLI: 50.632
% 10,11 ZAMLI: 50.651
% 10,73 ZAMLI: 50.936

MEVCUT MAAŞ: 47.000
% 9,04 ZAMLI: 51.249
% 10,07 ZAMLI: 51.733
% 10,11 ZAMLI: 51.752
% 10,73 ZAMLI: 52.043

MEVCUT MAAŞ: 48.000
% 9,04 ZAMLI: 52.339
% 10,07 ZAMLI: 52.834
% 10,11 ZAMLI: 52.853
% 10,73 ZAMLI: 53.150

Yüzde 9,04'lük zamla en düşük emekli aylığı 25 bin 681 liraya çıkabilir. (Foto: AA)Yüzde 9,04'lük zamla en düşük emekli aylığı 25 bin 681 liraya çıkabilir. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 49.000
% 9,04 ZAMLI: 53.430
% 10,07 ZAMLI: 53.934
% 10,11 ZAMLI: 53.954
% 10,73 ZAMLI: 54.258

MEVCUT MAAŞ: 50.000
% 9,04 ZAMLI: 54.520
% 10,07 ZAMLI: 55.035
% 10,11 ZAMLI: 55.055
% 10,73 ZAMLI: 55.365

MEVCUT MAAŞ: 51.000
% 9,04 ZAMLI: 55.610
% 10,07 ZAMLI: 56.136
% 10,11 ZAMLI: 56.156
% 10,73 ZAMLI: 56.472

MEVCUT MAAŞ: 52.000
% 9,04 ZAMLI: 56.701
% 10,07 ZAMLI: 57.236
% 10,11 ZAMLI: 57.257
% 10,73 ZAMLI: 57.580

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 oldu. (Foto: AA)Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 oldu. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 53.000
% 9,04 ZAMLI: 57.791
% 10,07 ZAMLI: 58.337
% 10,11 ZAMLI: 58.358
% 10,73 ZAMLI: 58.687

MEVCUT MAAŞ: 54.000
% 9,04 ZAMLI: 58.882
% 10,07 ZAMLI: 59.438
% 10,11 ZAMLI: 59.459
% 10,73 ZAMLI: 59.794

MEVCUT MAAŞ: 55.000
% 9,04 ZAMLI: 59.972
% 10,07 ZAMLI: 60.539
% 10,11 ZAMLI: 60.561
% 10,73 ZAMLI: 60.902

MEVCUT MAAŞ: 56.000
% 9,04 ZAMLI: 61.062
% 10,07 ZAMLI: 61.639
% 10,11 ZAMLI: 61.662
% 10,73 ZAMLI: 62.009

Bu tahmin gerçekleşirse emekli zammı yüzde 10,07 seviyesine ulaşabilir. (Foto: AA)Bu tahmin gerçekleşirse emekli zammı yüzde 10,07 seviyesine ulaşabilir. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 57.000
% 9,04 ZAMLI: 62.153
% 10,07 ZAMLI: 62.740
% 10,11 ZAMLI: 62.763
% 10,73 ZAMLI: 63.116

MEVCUT MAAŞ: 58.000
% 9,04 ZAMLI: 63.243
% 10,07 ZAMLI: 63.841
% 10,11 ZAMLI: 63.864
% 10,73 ZAMLI: 64.223

MEVCUT MAAŞ: 59.000
% 9,04 ZAMLI: 64.334
% 10,07 ZAMLI: 64.941
% 10,11 ZAMLI: 64.965
% 10,73 ZAMLI: 65.331

MEVCUT MAAŞ: 60.000
% 9,04 ZAMLI: 65.424
% 10,07 ZAMLI: 66.042
% 10,11 ZAMLI: 66.066
% 10,73 ZAMLI: 66.438

Yüzde 10,07'lik zamla en düşük ödeme 25 bin 924 liraya yükselebilir. (Foto: AA)Yüzde 10,07'lik zamla en düşük ödeme 25 bin 924 liraya yükselebilir. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 61.000
% 9,04 ZAMLI: 66.514
% 10,07 ZAMLI: 67.143
% 10,11 ZAMLI: 67.167
% 10,73 ZAMLI: 67.545

MEVCUT MAAŞ: 62.000
% 9,04 ZAMLI: 67.605
% 10,07 ZAMLI: 68.243
% 10,11 ZAMLI: 68.268
% 10,73 ZAMLI: 68.653

MEVCUT MAAŞ: 63.000
% 9,04 ZAMLI: 68.695
% 10,07 ZAMLI: 69.344
% 10,11 ZAMLI: 69.369
% 10,73 ZAMLI: 69.760

MEVCUT MAAŞ: 64.000
% 9,04 ZAMLI: 69.786
% 10,07 ZAMLI: 70.445
% 10,11 ZAMLI: 70.470
% 10,73 ZAMLI: 70.867

MEVCUT MAAŞ: 65.000
% 9,04 ZAMLI: 70.876
% 10,07 ZAMLI: 71.546
% 10,11 ZAMLI: 71.572
% 10,73 ZAMLI: 71.975

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde yıl sonu tahmini yüzde 29,66 olarak belirlendi. (Foto: AA)AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde yıl sonu tahmini yüzde 29,66 olarak belirlendi. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 66.000
% 9,04 ZAMLI: 71.966
% 10,07 ZAMLI: 72.646
% 10,11 ZAMLI: 72.673
% 10,73 ZAMLI: 73.082

MEVCUT MAAŞ: 67.000
% 9,04 ZAMLI: 73.057
% 10,07 ZAMLI: 73.747
% 10,11 ZAMLI: 73.774
% 10,73 ZAMLI: 74.189

MEVCUT MAAŞ: 68.000
% 9,04 ZAMLI: 74.147
% 10,07 ZAMLI: 74.848
% 10,11 ZAMLI: 74.875
% 10,73 ZAMLI: 75.296

MEVCUT MAAŞ: 69.000
% 9,04 ZAMLI: 75.238
% 10,07 ZAMLI: 75.948
% 10,11 ZAMLI: 75.976
% 10,73 ZAMLI: 76.404

MEVCUT MAAŞ: 70.000
% 9,04 ZAMLI: 76.328
% 10,07 ZAMLI: 77.049
% 10,11 ZAMLI: 77.077
% 10,73 ZAMLI: 77.511

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10,11 olabilir. (Foto: AA)Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10,11 olabilir. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 71.000
% 9,04 ZAMLI: 77.418
% 10,07 ZAMLI: 78.150
% 10,11 ZAMLI: 78.178
% 10,73 ZAMLI: 78.618

MEVCUT MAAŞ: 72.000
% 9,04 ZAMLI: 78.509
% 10,07 ZAMLI: 79.250
% 10,11 ZAMLI: 79.279
% 10,73 ZAMLI: 79.726

MEVCUT MAAŞ: 73.000
% 9,04 ZAMLI: 79.599
% 10,07 ZAMLI: 80.351
% 10,11 ZAMLI: 80.380
% 10,73 ZAMLI: 80.833

MEVCUT MAAŞ: 74.000
% 9,04 ZAMLI: 80.690
% 10,07 ZAMLI: 81.452
% 10,11 ZAMLI: 81.481
% 10,73 ZAMLI: 81.940

MEVCUT MAAŞ: 75.000
% 9,04 ZAMLI: 81.780
% 10,07 ZAMLI: 82.553
% 10,11 ZAMLI: 82.583
% 10,73 ZAMLI: 83.048

MEVCUT MAAŞ: 76.000
% 9,04 ZAMLI: 82.870
% 10,07 ZAMLI: 83.653
% 10,11 ZAMLI: 83.684
% 10,73 ZAMLI: 84.155

MEVCUT MAAŞ: 77.000
% 9,04 ZAMLI: 83.961
% 10,07 ZAMLI: 84.754
% 10,11 ZAMLI: 84.785
% 10,73 ZAMLI: 85.262

Yüzde 10,11'lik zamla en düşük aylığın 25 bin 933 liraya çıkması bekleniyor. (Foto: AA)Yüzde 10,11'lik zamla en düşük aylığın 25 bin 933 liraya çıkması bekleniyor. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 78.000
% 9,04 ZAMLI: 85.051
% 10,07 ZAMLI: 85.855
% 10,11 ZAMLI: 85.886
% 10,73 ZAMLI: 86.369

MEVCUT MAAŞ: 79.000
% 9,04 ZAMLI: 86.142
% 10,07 ZAMLI: 86.955
% 10,11 ZAMLI: 86.987
% 10,73 ZAMLI: 87.477

MEVCUT MAAŞ: 80.000
% 9,04 ZAMLI: 87.232
% 10,07 ZAMLI: 88.056
% 10,11 ZAMLI: 88.088
% 10,73 ZAMLI: 88.584

MEVCUT MAAŞ: 81.000
% 9,04 ZAMLI: 88.322
% 10,07 ZAMLI: 89.157
% 10,11 ZAMLI: 89.189
% 10,73 ZAMLI: 89.691

MEVCUT MAAŞ: 82.000
% 9,04 ZAMLI: 89.413
% 10,07 ZAMLI: 90.257
% 10,11 ZAMLI: 90.290
% 10,73 ZAMLI: 90.799

MEVCUT MAAŞ: 83.000
% 9,04 ZAMLI: 90.503
% 10,07 ZAMLI: 91.358
% 10,11 ZAMLI: 91.391
% 10,73 ZAMLI: 91.906

MEVCUT MAAŞ: 84.000
% 9,04 ZAMLI: 91.594
% 10,07 ZAMLI: 92.459
% 10,11 ZAMLI: 92.492
% 10,73 ZAMLI: 93.013

MEVCUT MAAŞ: 85.000
% 9,04 ZAMLI: 92.684
% 10,07 ZAMLI: 93.560
% 10,11 ZAMLI: 93.594
% 10,73 ZAMLI: 94.121

MEVCUT MAAŞ: 86.000
% 9,04 ZAMLI: 93.774
% 10,07 ZAMLI: 94.660
% 10,11 ZAMLI: 94.695
% 10,73 ZAMLI: 95.228

MEVCUT MAAŞ: 87.000
% 9,04 ZAMLI: 94.865
% 10,07 ZAMLI: 95.761
% 10,11 ZAMLI: 95.796
% 10,73 ZAMLI: 96.335

MEVCUT MAAŞ: 88.000
% 9,04 ZAMLI: 95.955
% 10,07 ZAMLI: 96.862
% 10,11 ZAMLI: 96.897
% 10,73 ZAMLI: 97.442

MEVCUT MAAŞ: 89.000
% 9,04 ZAMLI: 97.046
% 10,07 ZAMLI: 97.962
% 10,11 ZAMLI: 97.998
% 10,73 ZAMLI: 98.550

MEVCUT MAAŞ: 90.000
% 9,04 ZAMLI: 98.136
% 10,07 ZAMLI: 99.063
% 10,11 ZAMLI: 99.099
% 10,73 ZAMLI: 99.657

MEVCUT MAAŞ: 91.000
% 9,04 ZAMLI: 99.226
% 10,07 ZAMLI: 100.164
% 10,11 ZAMLI: 100.200
% 10,73 ZAMLI: 100.764

MEVCUT MAAŞ: 92.000
% 9,04 ZAMLI: 100.317
% 10,07 ZAMLI: 101.264
% 10,11 ZAMLI: 101.301
% 10,73 ZAMLI: 101.872

FKB araştırmasında yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39 olarak hesaplandı. (Foto: AA)FKB araştırmasında yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39 olarak hesaplandı. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 93.000
% 9,04 ZAMLI: 101.407
% 10,07 ZAMLI: 102.365
% 10,11 ZAMLI: 102.402
% 10,73 ZAMLI: 102.979

MEVCUT MAAŞ: 94.000
% 9,04 ZAMLI: 102.498
% 10,07 ZAMLI: 103.466
% 10,11 ZAMLI: 103.503
% 10,73 ZAMLI: 104.086

MEVCUT MAAŞ: 95.000
% 9,04 ZAMLI: 103.588
% 10,07 ZAMLI: 104.567
% 10,11 ZAMLI: 104.605
% 10,73 ZAMLI: 105.194

MEVCUT MAAŞ: 96.000
% 9,04 ZAMLI: 104.678
% 10,07 ZAMLI: 105.667
% 10,11 ZAMLI: 105.706
% 10,73 ZAMLI: 106.301

MEVCUT MAAŞ: 97.000
% 9,04 ZAMLI: 105.769
% 10,07 ZAMLI: 106.768
% 10,11 ZAMLI: 106.807
% 10,73 ZAMLI: 107.408

MEVCUT MAAŞ: 98.000
% 9,04 ZAMLI: 106.859
% 10,07 ZAMLI: 107.869
% 10,11 ZAMLI: 107.908
% 10,73 ZAMLI: 108.515

MEVCUT MAAŞ: 99.000
% 9,04 ZAMLI: 107.950
% 10,07 ZAMLI: 108.969
% 10,11 ZAMLI: 109.009
% 10,73 ZAMLI: 109.623

Bu tahmine göre emeklilerin ocak zammı yüzde 10,73'e ulaşabilir. (Foto: AA)Bu tahmine göre emeklilerin ocak zammı yüzde 10,73'e ulaşabilir. (Foto: AA)

3 AYLIK ORANA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT MAAŞ: 23.552 % 5.57 ZAMLI: 24.864
MEVCUT MAAŞ: 24.000 % 5.57 ZAMLI: 25.337
MEVCUT MAAŞ: 25.000 % 5.57 ZAMLI: 26.393
MEVCUT MAAŞ: 26.000 % 5.57 ZAMLI: 27.448

MEVCUT MAAŞ: 27.000 % 5.57 ZAMLI: 28.504
MEVCUT MAAŞ: 28.000 % 5.57 ZAMLI: 29.560
MEVCUT MAAŞ: 29.000 % 5.57 ZAMLI: 30.615
MEVCUT MAAŞ: 30.000 % 5.57 ZAMLI: 31.671

MEVCUT MAAŞ: 31.000 % 5.57 ZAMLI: 32.727
MEVCUT MAAŞ: 32.000 % 5.57 ZAMLI: 33.782

Yüzde 10,73'lük zam senaryosunda en düşük ödeme 26 bin 79 lirayı bulabilir. (Foto: AA)Yüzde 10,73'lük zam senaryosunda en düşük ödeme 26 bin 79 lirayı bulabilir. (Foto: AA)


MEVCUT MAAŞ: 33.000 % 5.57 ZAMLI: 34.838
MEVCUT MAAŞ: 34.000 % 5.57 ZAMLI: 35.894
MEVCUT MAAŞ: 35.000 % 5.57 ZAMLI: 36.950
MEVCUT MAAŞ: 36.000 % 5.57 ZAMLI: 38.005
MEVCUT MAAŞ: 37.000 % 5.57 ZAMLI: 39.061

MEVCUT MAAŞ: 38.000 % 5.57 ZAMLI: 40.117
MEVCUT MAAŞ: 39.000 % 5.57 ZAMLI: 41.172
MEVCUT MAAŞ: 40.000 % 5.57 ZAMLI: 42.228
MEVCUT MAAŞ: 41.000 % 5.57 ZAMLI: 43.284
MEVCUT MAAŞ: 42.000 % 5.57 ZAMLI: 44.339

30 bin lira maaş alan bir emeklinin ödemesi yüzde 10,73 zamla 33 bin 219 liraya çıkabilir. (Foto: AA)30 bin lira maaş alan bir emeklinin ödemesi yüzde 10,73 zamla 33 bin 219 liraya çıkabilir. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 43.000 % 5.57 ZAMLI: 45.395
MEVCUT MAAŞ: 44.000 % 5.57 ZAMLI: 46.451
MEVCUT MAAŞ: 45.000 % 5.57 ZAMLI: 47.507
MEVCUT MAAŞ: 46.000 % 5.57 ZAMLI: 48.562

MEVCUT MAAŞ: 47.000 % 5.57 ZAMLI: 49.618
MEVCUT MAAŞ: 48.000 % 5.57 ZAMLI: 50.674
MEVCUT MAAŞ: 49.000 % 5.57 ZAMLI: 51.729

MEVCUT MAAŞ: 50.000 % 5.57 ZAMLI: 52.785
MEVCUT MAAŞ: 51.000 % 5.57 ZAMLI: 53.841
MEVCUT MAAŞ: 52.000 % 5.57 ZAMLI: 54.896

MEVCUT MAAŞ: 53.000 % 5.57 ZAMLI: 55.952
MEVCUT MAAŞ: 54.000 % 5.57 ZAMLI: 57.008
MEVCUT MAAŞ: 55.000 % 5.57 ZAMLI: 58.064

50 bin lira maaş alan emeklinin ödemesi aynı senaryoda 55 bin 365 liraya ulaşabilir. (Foto: AA)50 bin lira maaş alan emeklinin ödemesi aynı senaryoda 55 bin 365 liraya ulaşabilir. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 56.000 % 5.57 ZAMLI: 59.119
MEVCUT MAAŞ: 57.000 % 5.57 ZAMLI: 60.175
MEVCUT MAAŞ: 58.000 % 5.57 ZAMLI: 61.231
MEVCUT MAAŞ: 59.000 % 5.57 ZAMLI: 62.286

MEVCUT MAAŞ: 60.000 % 5.57 ZAMLI: 63.342
MEVCUT MAAŞ: 61.000 % 5.57 ZAMLI: 64.398
MEVCUT MAAŞ: 62.000 % 5.57 ZAMLI: 65.453
MEVCUT MAAŞ: 63.000 % 5.57 ZAMLI: 66.509

MEVCUT MAAŞ: 64.000 % 5.57 ZAMLI: 67.565
MEVCUT MAAŞ: 65.000 % 5.57 ZAMLI: 68.621
MEVCUT MAAŞ: 66.000 % 5.57 ZAMLI: 69.676
MEVCUT MAAŞ: 67.000 % 5.57 ZAMLI: 70.732

MEVCUT MAAŞ: 68.000 % 5.57 ZAMLI: 71.788
MEVCUT MAAŞ: 69.000 % 5.57 ZAMLI: 72.843
MEVCUT MAAŞ: 70.000 % 5.57 ZAMLI: 73.899
MEVCUT MAAŞ: 71.000 % 5.57 ZAMLI: 74.955

75 bin lira maaş alan emeklinin ödemesi yüzde 10,73 zamla 83 bin 48 liraya çıkabilir. (Foto: AA)75 bin lira maaş alan emeklinin ödemesi yüzde 10,73 zamla 83 bin 48 liraya çıkabilir. (Foto: AA)

MEVCUT MAAŞ: 72.000 % 5.57 ZAMLI: 76.010
MEVCUT MAAŞ: 73.000 % 5.57 ZAMLI: 77.066
MEVCUT MAAŞ: 74.000 % 5.57 ZAMLI: 78.122
MEVCUT MAAŞ: 75.000 % 5.57 ZAMLI: 79.178

MEVCUT MAAŞ: 76.000 % 5.57 ZAMLI: 80.233
MEVCUT MAAŞ: 77.000 % 5.57 ZAMLI: 81.289
MEVCUT MAAŞ: 78.000 % 5.57 ZAMLI: 82.345

MEVCUT MAAŞ: 79.000 % 5.57 ZAMLI: 83.400
MEVCUT MAAŞ: 80.000 % 5.57 ZAMLI: 84.456
MEVCUT MAAŞ: 81.000 % 5.57 ZAMLI: 85.512

MEVCUT MAAŞ: 82.000 % 5.57 ZAMLI: 86.567
MEVCUT MAAŞ: 83.000 % 5.57 ZAMLI: 87.623
MEVCUT MAAŞ: 84.000 % 5.57 ZAMLI: 88.679

MEVCUT MAAŞ: 85.000 % 5.57 ZAMLI: 89.735
MEVCUT MAAŞ: 86.000 % 5.57 ZAMLI: 90.790
MEVCUT MAAŞ: 87.000 % 5.57 ZAMLI: 91.846
MEVCUT MAAŞ: 88.000 % 5.57 ZAMLI: 92.902

MEVCUT MAAŞ: 89.000 % 5.57 ZAMLI: 93.957
MEVCUT MAAŞ: 90.000 % 5.57 ZAMLI: 95.013
MEVCUT MAAŞ: 91.000 % 5.57 ZAMLI: 96.069
MEVCUT MAAŞ: 92.000 % 5.57 ZAMLI: 97.124

MEVCUT MAAŞ: 93.000 % 5.57 ZAMLI: 98.180
MEVCUT MAAŞ: 94.000 % 5.57 ZAMLI: 99.236
MEVCUT MAAŞ: 95.000 % 5.57 ZAMLI: 100.292
MEVCUT MAAŞ: 96.000 % 5.57 ZAMLI: 101.347

MEVCUT MAAŞ: 97.000 % 5.57 ZAMLI: 102.403
MEVCUT MAAŞ: 98.000 % 5.57 ZAMLI: 103.459
MEVCUT MAAŞ: 99.000 % 5.57 ZAMLI: 104.514

Memura ve emekliye ‘fark’lı zam hesabı! Veri geldi tablo değişti: En düşük maaş 76 bin 305 TLye dayandıMemura ve emekliye ‘fark’lı zam hesabı! Veri geldi tablo değişti: En düşük maaş 76 bin 305 TLye dayandı
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