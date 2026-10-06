Bayraklı Belediyesine operasyon! 45 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de Bayraklı Belediyesine yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında geçmiş dönem Belediye Başkanı Serdal Sandal'ın da bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesİne yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda, aralarında geçmiş dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal'ın da bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma, Bayraklı Belediyesine ilişkin kamu zararı ve yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülüyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel