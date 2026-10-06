"KELEŞ GETİRDİ, ORADAYDIK"

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre duruşma savcısının "Bu paralar il binasına nasıl getirildi?" sorusunu yanıtlayan Poyraz, "Görüntülerde de gördünüz zaten... Fatih Bey bizim partilimizdir. Fatih Keleş getirdi. Biz de oradaydık sadece o kadar" ifadelerini kullanarak paraların Keleş tarafından taşındığını mahkeme tutanaklarına geçirdi.

Milyonlarca lirayı Ekrem İmamoğlu'nun kasası tutuklu Fatih Keleş'in getirdiği itiraf edildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Masaların üzerine dizilen milyonlarca lirayı görmediğini öne süren Poyraz, savcının "15 milyon TL gibi bir paradan bahsediliyor, hiç dikkatinizi çekmedi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Yok, çekmedi. "