Bu farkı gösterecek 6 aylık verinin ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78, ikincisi de yüzde 1.84 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül enflasyonu da yüzde 1.84 çıktı.

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammına eklenecek fark için enflasyon verilerine kilitlendi.

Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.91 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 7 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 70 bin 224 liradan 75 bin 140, memur emeklilerinde 31 bin 527 liradan 33 bin 734 liraya çıkacak.

Memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı alabilecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) ENFLASYON FARKI Geriye 3 veri kaldı. Eğer 6 aylık TÜFE yüzde 7'yi aşarsa, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı alabilecek. Enflasyon tahminleri, fark alınacağını ortaya koyuyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.61 olursa en düşük maaş 75 bin 849 TL'ye ulaşacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)





Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.61 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.07 çıkacak.

Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2.87 enflasyon farkıyla yüzde 8.01 olabilecek. En düşük memurlarda 75 bin 849, memur emeklilerinde 34 bin 52 liraya ulaşacak.