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Memura ve emekliye ‘fark’lı zam hesabı! Veri geldi tablo değişti: En düşük maaş 76 bin 305 TL'ye dayandı

Memurlara ve memur emeklilerine yaklaşan ocak ayında yüzde 5 artışa ilaveten enflasyon farkı verilecek. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 7 zam alabilecek. Enflasyon farkını gösterecek 6 enflasyon verisinden üçüncüsü belli oldu. 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 30.39 olarak gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76 bin 305, memur emeklilerinde 34 bin 257 lirayı bulabilecek. Takvim.com.tr yeni memur ve memur emeklisi maaşlarını kalem kalem hesapladı.

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Memura ve emekliye ‘fark’lı zam hesabı! Veri geldi tablo değişti: En düşük maaş 76 bin 305 TL'ye dayandı

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla yüzde 5 olarak belirlenen ocak zammına eklenecek fark için enflasyon verilerine kilitlendi.

Bu farkı gösterecek 6 aylık verinin ilki, yani temmuz enflasyonu yüzde 1.78, ikincisi de yüzde 1.84 olarak gerçekleşmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül enflasyonu da yüzde 1.84 çıktı.

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Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 5.57'yi buldu.

Memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı alabilecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı alabilecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ENFLASYON FARKI

Geriye 3 veri kaldı. Eğer 6 aylık TÜFE yüzde 7'yi aşarsa, memurlar ve memur emeklileri ocak ayında enflasyon farkı alabilecek.

Enflasyon tahminleri, fark alınacağını ortaya koyuyor. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28.4 olarak tahmin edildi. Bu tahmin, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 9.04 olabileceğini ortaya koydu.

Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.91 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte memurlar ve emeklileri yüzde 7 zam alabilecek.

En düşük maaş memurlarda 70 bin 224 liradan 75 bin 140, memur emeklilerinde 31 bin 527 liradan 33 bin 734 liraya çıkacak.

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.61 olursa en düşük maaş 75 bin 849 TL'ye ulaşacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.61 olursa en düşük maaş 75 bin 849 TL'ye ulaşacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.61 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.07 çıkacak.

Memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 2.87 enflasyon farkıyla yüzde 8.01 olabilecek. En düşük memurlarda 75 bin 849, memur emeklilerinde 34 bin 52 liraya ulaşacak.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 29.66 olarak gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 75 bin 877'ye çıkacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Yıl sonu enflasyonu yüzde 29.66 olarak gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 75 bin 877'ye çıkacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.66 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.11 olacak.

Memurlar ve memur emeklileri bu durumda ocak ayında yüzde 2.91 enflasyon farkıyla yüzde 8.05 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 75 bin 877, memur emeklilerinde de 34 bin 65 liraya yükselecek.

Memurlar ve memur emeklilerinin ocak zammı yıl sonu enflasyonuna göre şekillenecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Memurlar ve memur emeklilerinin ocak zammı yıl sonu enflasyonuna göre şekillenecek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin de 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30.39 çıktı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.73, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 8.66 olarak bekleniyor.

Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 76 bin 305, memur emeklilerinde 34 bin 257 lirayı bulabilecek.

Yeni memur maaşları için veriler geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Yeni memur maaşları için veriler geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEMUR MAAŞLARI

Unvan / Kadro
Derece/Kadem
Mevcut Maaş
% 7,00 Zamlı
% 8,01 Zamlı
% 8,05 Zamlı
% 8,66 Zamlı
Şube müdürü (Üniversite mez.)
1/4
107.110 ₺
114.608 ₺
115.690 ₺
115.732 ₺
116.386 ₺
Memur (Üniversite mez.)
9/1
73.070 ₺
78.185 ₺
78.923 ₺
78.952 ₺
79.398 ₺
Uzman öğretmen
1/4
92.166 ₺
98.618 ₺
99.548 ₺
99.585 ₺
100.148 ₺
Öğretmen
1/4
83.254 ₺
89.082 ₺
89.923 ₺
89.956 ₺
90.464 ₺
Başkomiser
3/1
101.242 ₺
108.329 ₺
109.351 ₺
109.392 ₺
110.010 ₺
Polis memuru
8/1
92.618 ₺
99.101 ₺
100.037 ₺
100.074 ₺
100.639 ₺
Uzman doktor
1/4
170.730 ₺
182.681 ₺
184.405 ₺
184.474 ₺
185.515 ₺
Hemşire (Üniversite mez.)
5/1
84.845 ₺
90.784 ₺
91.641 ₺
91.675 ₺
92.193 ₺
Mühendis
1/4
109.185 ₺
116.828 ₺
117.931 ₺
117.974 ₺
118.640 ₺
Teknisyen (Lise mez.)
11/1
75.877 ₺
81.188 ₺
81.955 ₺
81.985 ₺
82.448 ₺
Profesör
1/4
153.208 ₺
163.933 ₺
165.480 ₺
165.541 ₺
166.476 ₺
Araştırma görevlisi
7/1
102.779 ₺
109.974 ₺
111.012 ₺
111.053 ₺
111.680 ₺
Vaiz
1/4
86.983 ₺
93.072 ₺
93.950 ₺
93.985 ₺
94.516 ₺
Avukat
1/4
102.135 ₺
109.284 ₺
110.316 ₺
110.357 ₺
110.980 ₺
Not: Maaş hesaplamalarına aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahildir.

Yeni memur emeklisi zammı için veriler geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Yeni memur emeklisi zammı için veriler geldi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MEMUR EMEKLİLERİ
Unvan / Derece
Mevcut
% 7 zamlı
% 8.01 zamlı
% 8.05 zamlı
% 8.66 zamlı
Müsteşar 1/1
112.140
119.989
121.122
121.167
121.851
Genel müdür 1/1
99.377
106.333
107.337
107.376
107.983
Şube müdürü (lisans) ¼
39.681
42.459
42.859
42.875
43.117
Memur (lisans) 1/4
31.313
33.505
33.822
33.834
34.025
Öğretmen 1/4
46.908
50.191
50.665
50.684
50.970
Kaymakam 1. sınıf 1/4
65.853
70.463
71.128
71.154
71.556
Başkomiser 1/4
47.877
51.228
51.712
51.731
52.023
Polis memuru 1/4
47.093
50.389
50.865
50.884
51.171
Hemşire (Lisans) 1/4
46.908
50.191
50.665
50.684
50.970
Mühendis 1/4
47.693
51.032
51.513
51.532
51.823
Teknisyen (Lise) 1/4
33.995
36.374
36.718
36.731
36.939
Pratisyen hekim 1/4
68.691
73.499
74.193
74.221
74.640
Profesör 1/4
80.490
86.125
86.937
86.970
87.461
İmam-hatip
46.908
50.191
50.665
50.684
50.970
Avukat 1/4
46.908
50.191
50.665
50.684
50.970

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