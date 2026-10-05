Takvim deşifre etti Wickr’daki rumuzları Hüseyin Gün doğruladı! Jüpiter1881 ve Bluestar81 trafiği

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 28. oturumunda, örgüt yöneticiliği ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlamalarıyla yargılanan Hüseyin Gün hakim karşısına çıktı.

Gün, 3 Eylül 2019 tarihinden sonra İBB ile tüm temasının tamamen kesildiğini savundu.

Taraflar mali şartlarda anlaşamadığı için herhangi bir ticari ilişki kurulmadı.

Ortağı olduğu ABD merkezli PayQ şirketi adına İBB yetkililerine yazılım ve sosyal medya analizi sunumu yapıldı.

Hüseyin Gün, İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 28. oturumunda hakim karşısına çıktı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) İBB İLE 10 GÜNLÜK TEMAS VE YAZILIM SUNUMU İDDİASI Savunmasında 2019 yılındaki tekrarlanan İBB seçimleri sürecine değinen Hüseyin Gün , Necati Özkan'ın talebi doğrultusunda 10 günlük bir açık kaynak sosyal medya analizi yaptırdıklarını belirtti.

Mahkeme Başkanı’nın soruları üzerine Hüseyin Gün, Wickr’daki “Jüpiter1881” rumuzunu ve Necati Özkan’ın “Bluestar81” rumuzunu doğruladı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MAHKEME BAŞKANININ SORULARIYLA WİCKR TRAFİĞİ DEŞİFRE OLDU



Duruşmanın en kritik kırılma noktası, Mahkeme Başkanı'nın iddianameye giren kriptolu mesajlaşma uygulaması Wickr hakkında yönelttiği sorular oldu.

Mahkeme Başkanının, "Necati Özkan ile 'W'ya bak' şeklinde yazışmalarınız olduğu, bu ifadenin söz konusu uygulamayı kastettiği belirtiliyor. Bu görüşme doğru mu?" şeklindeki sorusuna Hüseyin Gün, o yazışmaların teknoloji firmasının kabiliyetini anlatmak için yapıldığını savunarak, "Maksadını aşan bir mesaj olmuş olabilir ama içeriğinde suç unsuru yoktur" dedi.

Başkanın, görüşülen kişinin 'Bluestar81', Gün'ün kullandığı rumuzun ise 'Jüpiter1881' olup olmadığını sorması üzerine sanık bu bilgileri doğruladı.

Mahkeme Başkanının, "O uygulama içerisinde 'Bluestar81' rumuzlu Necati Özkan'la yazışmanız, görüşmeniz var mı? İddianamedeki bu husus doğru mudur?" sorusunu da sanık Hüseyin Gün, "Doğrudur" diyerek onayladı.

Şifreli ağ üzerinden yapılan görüşmeleri kabul eden Gün, mesajlarda suç unsuru bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.