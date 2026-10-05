Takvim deşifre etti Wickr’daki rumuzları Hüseyin Gün doğruladı! Jüpiter1881 ve Bluestar81 trafiği
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 28. oturumunda, örgüt yöneticiliği ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlamalarıyla yargılanan Hüseyin Gün hakim karşısına çıktı. Casusluk suçlamasıyla tutuklanıp etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakılan Gün, mahkeme başkanının soruları üzerine Necati Özkan ile kriptolu haberleşme uygulaması Wickr üzerinden yaptığı yazışmaları kabul etti. Gün’ün “Jupiter1881”, Necati Özkan’ın ise “Bluestar81” rumuzunu kullandığı yazışmaların yanı sıra, Takvim’in daha önce ortaya çıkardığı mesajlarda “150 bin kişilik gönüllü dijital tabanın” harekete geçirilmesi ve sosyal medya operasyonları için talimatlar verildiği görülmüştü.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 28. oturumunda, örgüt yöneticiliği ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlamalarıyla yargılanan Hüseyin Gün hakim karşısına çıktı.
Daha önce casusluk suçlamasıyla tutuklanıp etkin pişmanlık hükümleri kapsamında serbest bırakılan Gün, duruşmada dikkat çeken açıklamalarda bulunurken; mahkeme başkanının çapraz soruları karşısında kriptolu haberleşme uygulaması Wickr üzerindeki yazışmalarını onaylamak zorunda kaldı.
İBB İLE 10 GÜNLÜK TEMAS VE YAZILIM SUNUMU İDDİASI
Savunmasında 2019 yılındaki tekrarlanan İBB seçimleri sürecine değinen Hüseyin Gün, Necati Özkan'ın talebi doğrultusunda 10 günlük bir açık kaynak sosyal medya analizi yaptırdıklarını belirtti.
MAHKEME BAŞKANININ SORULARIYLA WİCKR TRAFİĞİ DEŞİFRE OLDU
Duruşmanın en kritik kırılma noktası, Mahkeme Başkanı'nın iddianameye giren kriptolu mesajlaşma uygulaması Wickr hakkında yönelttiği sorular oldu.
Mahkeme Başkanının, "Necati Özkan ile 'W'ya bak' şeklinde yazışmalarınız olduğu, bu ifadenin söz konusu uygulamayı kastettiği belirtiliyor. Bu görüşme doğru mu?" şeklindeki sorusuna Hüseyin Gün, o yazışmaların teknoloji firmasının kabiliyetini anlatmak için yapıldığını savunarak, "Maksadını aşan bir mesaj olmuş olabilir ama içeriğinde suç unsuru yoktur" dedi.
Başkanın, görüşülen kişinin 'Bluestar81', Gün'ün kullandığı rumuzun ise 'Jüpiter1881' olup olmadığını sorması üzerine sanık bu bilgileri doğruladı.
Mahkeme Başkanının, "O uygulama içerisinde 'Bluestar81' rumuzlu Necati Özkan'la yazışmanız, görüşmeniz var mı? İddianamedeki bu husus doğru mudur?" sorusunu da sanık Hüseyin Gün, "Doğrudur" diyerek onayladı.
Şifreli ağ üzerinden yapılan görüşmeleri kabul eden Gün, mesajlarda suç unsuru bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.
SEÇİM DÖNEMİNDE DİJİTAL OPERASYON VE "TROL ORDUSU" TALİMATLARI
Takvim.com.tr'nin kare kare ulaştığı gizli Wickr yazışmaları, 2019 İstanbul seçimleri döneminde Ekrem İmamoğlu lehine organize edilen dijital müdahale girişiminin arka planını detaylarla gözler önüne serdi.
MURAT ONGUN'UN TELEFONUNA CASUS YAZILIM ALARMI
Wickr yazışmalarındaki en dikkat çekici güvenlik detaylarından biri de teknik ekibin tespit ettiği siber tehdit oldu.
Hüseyin Gün'ün Necati Özkan'a gönderdiği acil uyarı mesajında, İBB ekibinden Murat Ongun'a ait cep telefonunun uzaktan erişimli dinlemeye izin veren casus yazılımla (malware) enfekte olduğu saptandı.
Bu durum üzerine hassas kampanya toplantılarına telefonun götürülmemesi gerektiği vurgulanırken, casus yazılımın bir WhatsApp medya grubu bağlantısı yoluyla bulaştığı tespit edilerek birinci çevredeki tüm personelin gelen linklere karşı uyarılması istendi.