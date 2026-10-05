Belediye Başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından, diğer 12 şüpheli ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklandı.

Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu



NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Soruşturmada yakalanan isim şu şekilde:

Şüpheli Listesi Ad Soyad Şüpheli Abdullah Erbin Şüpheli Ahmet Mustafa Bozkır Şüpheli Ali Behçet Yazıcı Şüpheli Ali Kemal Güler Şüpheli Ali Yentur Şüpheli Ayşe Kübra Emrehan Şüpheli Aziz Pektanır Şüpheli Bilal Gören Şüpheli Fatma Esra Toraman Şüpheli Gözde Şimşek Şüpheli Halil İbrahim Şahin Şüpheli Hüdanur Yazıcı Şüpheli İbrahim Özdoğan Şüpheli İnan Balah Şüpheli Mahmut Kırdemir Şüpheli Medine Gürsoy Şüpheli Mithat Bülent Özmen Şüpheli Muhammet Akan Şüpheli Mücahit Özdoğan Şüpheli Neşe An Şüpheli Özlem Kılıç Şüpheli Pelin Yıldırım Şüpheli Rahmi Özyurt Şüpheli Serhan Urhan Şüpheli Şeref Gedik Şüpheli Tayfun Kurumahmut Şüpheli Yakup Gürer Şüpheli Yunus Emre Bulut