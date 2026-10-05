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Eyüpsultan Belediyesinde rüşvet! 13 şüpheli tutuklandı: Aralarında Mithat Bülent Özmen de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Eyüpsultan Belediyesinde rüşvet! 13 şüpheli tutuklandı: Aralarında Mithat Bülent Özmen de var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı.

Ankara Adliyesindeki savcılık ifadelerinin ardından aralarında Belediye Başkanı Özmen'in de bulunduğu 17 şüphelinin, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Mithat Bülent Özmen rüşvet soruşturmasında tutuklandı. (Foto: AA)Mithat Bülent Özmen rüşvet soruşturmasında tutuklandı. (Foto: AA)

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Belediye Başkanı Özmen çıkarıldığı hakimlikçe "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından, diğer 12 şüpheli ise "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada yakalanan isim şu şekilde:

Şüpheli Listesi
Ad Soyad
Şüpheli
Abdullah Erbin
Şüpheli
Ahmet Mustafa Bozkır
Şüpheli
Ali Behçet Yazıcı
Şüpheli
Ali Kemal Güler
Şüpheli
Ali Yentur
Şüpheli
Ayşe Kübra Emrehan
Şüpheli
Aziz Pektanır
Şüpheli
Bilal Gören
Şüpheli
Fatma Esra Toraman
Şüpheli
Gözde Şimşek
Şüpheli
Halil İbrahim Şahin
Şüpheli
Hüdanur Yazıcı
Şüpheli
İbrahim Özdoğan
Şüpheli
İnan Balah
Şüpheli
Mahmut Kırdemir
Şüpheli
Medine Gürsoy
Şüpheli
Mithat Bülent Özmen
Şüpheli
Muhammet Akan
Şüpheli
Mücahit Özdoğan
Şüpheli
Neşe An
Şüpheli
Özlem Kılıç
Şüpheli
Pelin Yıldırım
Şüpheli
Rahmi Özyurt
Şüpheli
Serhan Urhan
Şüpheli
Şeref Gedik
Şüpheli
Tayfun Kurumahmut
Şüpheli
Yakup Gürer
Şüpheli
Yunus Emre Bulut

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