İsrail basınına yansıyan Amerikan istihbarat ve analiz raporlarına göre, derinleşen çoklu krizler ülkeyi eşi benzeri görülmemiş bir iç savaş ve siyasi çöküş tehlikesinin eşiğine getirmiş durumda. CIA'DEN İSRAİL RAPORU İsrail'deki Maariv gazetesinin "Drop Site News" adlı internet sitesine dayandırdığı habere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından hazırlanan gizli raporda, İsrail'in karşı karşıya olduğu iç ve dış süreçlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Söz konusu raporda, Gazze, Lübnan ve İran ile yürütülen savaş yıllarının İsrail içerisindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı.

Netanyahu. Fotoğraf: EPA İSRAİL'DE SİYASİ ÇÖKÜŞ RİSKİ İsrail'deki siyasi kutuplaşma, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik krizinin yarattığı gerilimin, ülkeyi iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya getirdiği belirtildi. İç krizlerin biriktiği bir dönemde 27 Ekim'de seçimlerin yapılacağına dikkat çekilen raporda, ekonomik kriz, askeri harcamaların artması ve üç yıl süren çatışmalardan dönen askerlerden bazılarının ağır psikolojik travmalar yaşaması kriz sebepleri arasında gösterildi. ZORUNLU ASKERLİK KRİZİ VE TOPLUMSAL AYRIŞMA Raporda, zorunlu askerlik krizinin seküler ve dindar kesimler arasındaki anlaşmazlığı derinleştirdiği, "Haredi" (Ultra-Ortodoks) Yahudilerinin askerlik hizmetinden muaf tutulmasının İsrail toplumunda güçlü bir huzursuzluk kaynağı oluşturduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin de iç sorunları ağırlaştıran etkenlerden biri olduğu kaydedildi.