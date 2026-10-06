Yeni Parti'de kongre öncesi Antalya ve İzmir karıştı! 35 günde 10 bin yeni üye krizi: Arbede çıktı
Yeni Parti'nin Antalya'daki il kongresi öncesi 35 günde 10 bin kişinin üye yapılması tartışma yarattı. Geçici İl Başkanı Nail Kamacı, 27 bin üyenin 10 bininin son 35 günde kaydedildiğini söylerken, İzmir'de eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun il başkanı Çağatay Güç'e yönelik sert sözleri gündeme damga vurdu.
Yeni Parti'de sular durulmuyor. Kongre sürecindeki partide hemen her gün yeni bir arbede, söz düellosu ya da şaibe iddiası patlak veriyor. Geçtiğimiz hafta Trabzon, İstanbul, Eskişehir ve Mersin'deki ilçe kongrelerinde ortalık karışmış, birçok yerde şaibeli seçim iddiaları kavgaya dönüşürken, Mersin'de duyulan silah sesleri ise büyük panik yaratmıştı. Bu kez İzmir ve Antalya'daki gelişmeler partide yeni bir iç krizi tetikledi.
1 AYDA 10 BİN ÜYE
Antalya'da yaklaşan il kongresi öncesinde Yeni Parti'de yaşanan üye artışı büyük tartışmalara yol açtı. Konyaaltı 1. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Geçici İl Başkanı Nail Kamacı, "27 bin üyenin 10 bini son 35 günde üye yapıldı. Niye? İl başkanlığı için. Bu sağlıklı bir üye sayısı değildir. Ben bu partide kurucu başkanlık istemedim" sözleriyle gündeme oturdu.
Yeni Parti'nin Urla İlçe Kongresi'nde konuşan eski İzmir BB Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e zehir zemberek sözlerle yüklendi.
İzmir'in kimsenin çiftliği olmadığını belirten Kocaoğlu, "İzmir'in aklını başına alıp kendisine yakışan, 'kedi olmadan fare yakalamaya çalışan' bir il başkanından acilen kurtulması gerekmektedir. İl başkanının ve yukarıdakilerin ayak oyunlarına mı teslim olacaksınız? Çıkartın adayınızı, ben ölümüne yanınızdayım" ifadeleriyle partiyi karıştırdı.
YİNE KAVGA YİNE ARBEDE
İzmir'de Yeni Parti Buca İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimdeki oy sayımının ardından ise adayların destekçileri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, salonda bulunan partililer ve güvenlik güçleri tarafları ayırmak için müdahale etti.
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