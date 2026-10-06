Yeni Parti'de sular durulmuyor. Kongre sürecindeki partide hemen her gün yeni bir arbede, söz düellosu ya da şaibe iddiası patlak veriyor. Geçtiğimiz hafta Trabzon, İstanbul, Eskişehir ve Mersin'deki ilçe kongrelerinde ortalık karışmış, birçok yerde şaibeli seçim iddiaları kavgaya dönüşürken, Mersin'de duyulan silah sesleri ise büyük panik yaratmıştı. Bu kez İzmir ve Antalya'daki gelişmeler partide yeni bir iç krizi tetikledi.

1 AYDA 10 BİN ÜYE

Antalya'da yaklaşan il kongresi öncesinde Yeni Parti'de yaşanan üye artışı büyük tartışmalara yol açtı. Konyaaltı 1. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Geçici İl Başkanı Nail Kamacı, "27 bin üyenin 10 bini son 35 günde üye yapıldı. Niye? İl başkanlığı için. Bu sağlıklı bir üye sayısı değildir. Ben bu partide kurucu başkanlık istemedim" sözleriyle gündeme oturdu.