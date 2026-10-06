LILLE İLE SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR Kariyerine Lille'de devam eden Ethan Mbappe, daha önce Paris Saint-Germain altyapısında forma giydi. Sol ayağını kullanan genç orta saha oyuncusunun Lille ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, transfer ihtimalinde önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Fransa U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Mbappe, bu sezon Lille formasıyla 6 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Ligue 1'de 1 gol atan genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e karşı oynanan ve Lille'in 3-2 kaybettiği mücadelede ise 1 asist yaptı.