Fenerbahçe'den Mbappe sürprizi! Yönetim sıcak bakıyor
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürerken, Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe'nin aracı menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildiği belirtildi. 19 yaşındaki futbolcu için son karar, izleme komitesi ve futbol direktörü Oğuz Çetin'in hazırlayacağı raporların ardından verilecek.
Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlamasını sürdürürken gündeme genç bir isim geldi.
Sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncu kontenjanını da dikkate alarak 23 yaş altındaki alternatifler üzerinde çalıştığı, bu kapsamda Ethan Mbappe'nin yönetime önerildiği aktarıldı.
MENAJERLERDEN ETHAN MBAPPE ÖNERİSİ
Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında yer açabilmek için mevcut kadrodaki bir oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.
Yönetimin aynı zamanda +4 kontenjanından yararlanabilecek, 23 yaş altındaki yabancı futbolcular için de ayrı bir çalışma yürüttüğü ifade edildi.
Bu süreçte aracı menajerlerin, Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe'yi Fenerbahçe'ye önerdiği kaydedildi.
19 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarının da sarı-lacivertli yönetime iletildiği belirtildi.
LILLE İLE SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Kariyerine Lille'de devam eden Ethan Mbappe, daha önce Paris Saint-Germain altyapısında forma giydi.
Sol ayağını kullanan genç orta saha oyuncusunun Lille ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması, transfer ihtimalinde önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.
Fransa U21 Milli Takımı'nda da görev yapan Mbappe, bu sezon Lille formasıyla 6 resmi karşılaşmada sahaya çıktı.
Ligue 1'de 1 gol atan genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e karşı oynanan ve Lille'in 3-2 kaybettiği mücadelede ise 1 asist yaptı.
FENERBAHÇE ÖNCE RAPORLARI BEKLEYECEK
Menajerlerden gelen önerinin ardından Ethan Mbappe'nin Fenerbahçe'nin değerlendirme listesine alındığı ancak oyuncu için henüz transfer kararı verilmediği ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin oyuncu izleme komitesi ile futbol direktörü Oğuz Çetin'in genç futbolcuyu takip ederek teknik ve sportif açıdan kapsamlı bir rapor hazırlayacağı belirtildi.
Yönetim, hazırlanacak raporları değerlendirdikten sonra Ethan Mbappe için resmi girişimde bulunup bulunmayacağına karar verecek.