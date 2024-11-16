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Cimbom’un bek hüsranı

Aslan son iki sezonda Angelino, Köhn, Aurier, Jakobs ve Jelert’e 22.9 milyon Euro (834 milyon TL) ödedi. 2 gol, 3 asist yapan bu oyuncuların Sarı-Kırmızılılar’a 1 gollük katkısının faturası ise 166,8 milyon TL.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Cimbom’un bek hüsranı

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Galatasaray'da geçen sezondan bu yana sağ ve sol bekte 5 isim forma giydi. Bu oyuncular toplamda 2 gol, 3 asitlik katkı sağlayabildi. Geçen sezona sol bekte Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile başlayan Cimbom, 19 maç forma giyen İspanyol oyuncudan 1 gol, 1 asistlik katkı alıp devre arasında yollarını ayırmıştı. Aslan devre arasında Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya Derrick Köhn'ü transfer etmiş, 19 maça çıkan ve 1 gol, 1asist üreten Alman sol bek de sezon başında Werder Bremen'e kiralanmıştı.

Geçen sezonun devre arasında Nottingham Forest'tan 100 bin Euro'ya kiralanan Fildişili sağ bek Serge Aurier ise 4 maça çıkıp skor katkısında bulunamadı. Bu sezon Monaco'dan 9 milyon Euro'ya kadroya katılan Senegalli sol bek Ismael Jakobs ise 8 maçta 1 asist yaptı. Bu sezon 9 milyon Euro'ya Kopenhag'dan transfer edilen Danimarkalı sağ bek Jelert ise 14 maçta skor üretemedi. Toplamda 5 gol üretebilen ve 22.9 milyon Euro (834 milyon TL) harcanan bu isimlerin 1 gollük katkısı için Aslan tam 166,8 milyon TL ödedi.

SADECE BOEY İYİ ÇIKTI
Galatasaray'da son 2 sezonda forma giyen bek oyuncularından beklentiyi sadece Sacha Boey'dan ciddi katkı aldı. Fransız sağ bek geçen sezon gösterdiği etkli performans sonrası devre arasında 30 milyon Euro'ya Bayern'e gitmişti.

OCAK'TA AYRILABİLİR
Sarı-Kırmızılı takımın sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 9 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Jelert çıktığı 14 maçta skor katkısında bulunamadı. Hampionship takımlarının radarında yer alan genç futbolcunun ocak ayında kiralanması bekleniyor.

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