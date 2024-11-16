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Ahmed Kutucu'ya hücum

Eyüp’ün 24 yaşındaki kanat forveti için Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışa girdi. Yurt dışından da oyuncuya ilgi var.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Ahmed Kutucu’ya hücum

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Süper Lig'de bu sezon iyi bir performans sergileyen Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu 3 büyüklerin radarında... Süper Lig'in dev ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçti. Devlerin, Kutucu'nun menajeriyle dirsek temasında olduğu gelen haberler arasında.

Geçen yıl Başakşehir'den Eyüpspor'a transfer olan genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 12 Süper Lig maçında görev yapan Ahmed Kutucu, 5 gol atarken 5 asist yaptı. 10 gole katkıda bulundu. 2 kez A Milli Takım'a seçilen genç yıldız için Avrupa'dan da teklifler olduğu öne sürüldü. Eyüpspor, transfermarkt değeri 2.4 milyon Euro olan oyuncunun bonservis bedelini henüz belirlemedi.

MİLLİ TAKIM'DAN ÇIKARTILDI
A Milli Futbol Takımımızda Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynanacak maçların aday kadrosundan çıkarıldı. Milli Takım'da daha önce Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül sakatlanarak kadrodan çıkarılmıştı.

BAŞAKŞEHİR'DEN EYÜPSPOR'A
Başakşehir, 2021 yılında Ahmed Kutucu'yu Schalke'den 500 bin Euro'ya transfer etti. Başakşehir oyuncuyu kiraladı. 2023 yazında ise Eyüpspor Başakşehir'den oyuncuyu kadrosuna kattı.

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