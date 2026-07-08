Siyonist lobi azmettirdi! CIA ajanı Rubin'den zaman ayarlı küstah provokasyon: Başkan Erdoğan'a kefen biçmeye kalktı
Ankara'daki NATO Zirvesi, yeni düzende Türkiye'siz hareket edilemeyeceğini gösterdi. Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisinin sonucu olarak ABD, CAATSA'yı kaldıracağını ilan etti. F-35'ler ve jet motorlarının da yolu açıldı. Bu durum en çok İsrail, Yunanistan ve siyonist lobiyi panikletti. Sahneye CIA ajanı Michael Rubin sürüldü. Azılı Türkiye düşmanı Rubin, daha önce "Akıbetin Menderes gibi olur" diye tehdit etmeye yeltendiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bu kez kefen biçmeye kalktı. Hamaney'in cenaze merasimini örnek verip özellikle Türkçe paylaşım yaparak Başkan Erdoğan'a nefret kustu.
Başkent Ankara, NATO'nun kaderini şekillendirecek tarihi zirvede "ev sahibi" konumunda.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki organizasyon, Türkiye'nin küresel sahnede sahip olduğu siyasi ve askeri gücün açık bir kabulü olarak kayıtlara geçti.
ANKARA ROL MODEL
Mezkur zirve, bölgede Türkiye'siz hareket edilemeyeceğini, Avrupa'nın ve Batı ülkelerinin Ankara'yı rol model olarak gördüğünü gösterdi.
Nitekim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de "Müttefikler Türk savunma sanayii modelini kendi ülkelerinde uygulamak için inceliyor" diyerek Türkiye'nin özgül ağırlığını kabul etti.
BEŞ F-35 İÇİN SÖZ ALDIK! CAATSA KALKIYOR
ABD Başkanı Donald Trump ise önce "Erdoğan olmasaydı bu zirveye (NATO) katılmazdım. O harika bir lider. Ülkesini çok güçlü yaptı" dedi, sonra da Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını duyurdu.
İki lider, Külliye'deki görüşmede 5 adet F-35'i ve KAAN motorlarını görüştü.
SİYONİST LOBİ PANİKTE
Ankara-Washington hattındaki sıcak trafik, Ankara'daki NATO Zirvesi ve Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi başta İsrail olmak üzere azılı Türkiye düşmanlarını ve siyonist lobiyi panikletti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'ye F-35 ve uçak motoru verilmemesi için ABD'ye yalvarırken, derin Amerika, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, zaman ayarlı bir provokasyona kalkıştı.
CIA'DEN ZAMAN AYARLI PROVOKASYON
Rubin, İran'da Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen cenaze merasimini örnek verip hadsizce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kefen biçmeye kalktı.
"Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazesine kim katılacak?" başlıklı Türkçe paylaşım yapan Rubin, "Erdoğan'ın ölümü muhtemelen çok uzak değil. Erdoğan öldüğünde dünya, ona yönelik nefretin ne kadar derin olduğunu görecektir" şeklinde rezil ifadeler kullandı.
Bu CIA ajanının ilk skandalı değil...
Rubin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırının sürdüğü dönemde Türkiye'nin askeri üslerini, savunma sanayi tesislerini ve kritik noktalarını tek tek hedef gösterip "Erdoğan yokken vurun" demişti.
Bununla da yetinmeyip "Tahran'ın 2026'da yaşadığını Ankara 2036'da yaşayacak" şeklinde tehditler savurmuştu.
Aynı Rubin, Ocak 2026'da ABD'nin Venezuela lideri Maduro'yu kaçırmasını örnek verip Başkan Erdoğan'ı "Akıbetin Maduro gibi olur" sözleriyle tehdit etmeye yeltenmişti.
"Erdoğan Nereye Gömülecek? Menderes'in 2.0 versiyonu mu?" sözleriyle Başkan Erdoğan'a "idam" tehdidinde bulunmuştu.
Rubin düzenli olarak PKK, FETÖ ve Türkiye düşmanı bilumum terör örgütünün sözcülüğünü yapıyor.
"İsrail Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA versin, Kürtleri silahlandırsın, PKK'ya tedarik sağlasın" diyecek kadar histerik düşünceler taşıyor.
Takvim.com.tr'nin Rubin'in foyasını ortaya çıkardığı diğer haberler ise şu şekilde: