Siyonist lobi azmettirdi! CIA ajanı Rubin'den zaman ayarlı küstah provokasyon: Başkan Erdoğan'a kefen biçmeye kalktı





ANKARA ROL MODEL



Mezkur zirve, bölgede Türkiye'siz hareket edilemeyeceğini, Avrupa'nın ve Batı ülkelerinin Ankara'yı rol model olarak gördüğünü gösterdi.



Nitekim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de "Müttefikler Türk savunma sanayii modelini kendi ülkelerinde uygulamak için inceliyor" diyerek Türkiye'nin özgül ağırlığını kabul etti.



BEŞ F-35 İÇİN SÖZ ALDIK! CAATSA KALKIYOR



ABD Başkanı Donald Trump ise önce "Erdoğan olmasaydı bu zirveye (NATO) katılmazdım. O harika bir lider. Ülkesini çok güçlü yaptı" dedi, sonra da Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını duyurdu.



İki lider, Külliye'deki görüşmede 5 adet F-35'i ve KAAN motorlarını görüştü.

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