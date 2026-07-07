Davinson Sanchez Kolombiya'yı ateşe attı! İsviçre Dünya Kupası'nda çeyrek finalde
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son çeyrek finalist belli oldu. İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geldi. İsviçre normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten zorlu randevuda rakibini penaltılarda 4-3 yendi. Murat Yakın'ın öğrencileri 12 Temmuz'da Arjantin ile kozlarını paylaşacak. İşte yaşananlar...
İsviçre ile Kolombiya arasında oynanan maçta çeyrek finale çıkan takımı penaltılar belirledi.
Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten karşılaşmada penaltı vuruşlarının ardından İsviçre, Kolombiya'yı yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Güney Amerika ekibinde Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez kaçırdığı penaltıyla ülkesini adeta ateşe attı. Penaltılar 4-3 sona erdi.
Murat Yakın, ekibiyle birlikte ülkesine 1954'ten sonra ilk kez çeyrek final sevinci yaşattı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
El Salvadorlu hakem Iván Barton ilk düdüğünü çaldı ve İsviçre - Kolombiya karşılaşması Vancouver'da başladı.
10' Dengeli mücadele
Karşılaşmanın ilk 10 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. İki takım da orta alanda sert ve dengeli bir mücadele sergilerken henüz rakip kaleye şut çekemedi.
13' Kolombiya duran topla etkili geldi
Kolombiya, sol kanattan kazandığı duran topta gole yaklaştı. Kale sahasına gönderilen ortada Niklas Elvedi kritik bir kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Davinson Sanchez kafayla kaleyi yokladı ancak top kaleci Gregor Kobel'de kaldı.
21' Kobel'den nefis kurtarış
Kolombiya, Gustavo Puerta ile gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla uzak köşeyi hedefleyen Puerta'nın plase vuruşunda tribünler gol için ayağa kalktı. Kaleci Gregor Kobel, parmaklarının ucuyla topu kornere çelerek gole izin vermedi.
29' İsviçre gole yaklaştı
İsviçre, Fabian Rieder ile etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rieder, sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Kolombiya kalecisi Camilo Vargas başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi.
38' Kolombiya tehlikeli geldi
James Rodriguez, ön alanda yaptığı presle topu kazanarak Kolombiya atağını başlattı. Pozisyonun devamında ceza yayı üzerinde şut fırsatı bulan Luis Suarez'in vuruşunda İsviçre savunması kritik bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.
45' İlk yarıya 3 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısına en az 3 dakika ilave edildi.
İlk yarı sonucu | İsviçre 0-0 Kolombiya
Hakemin düdüğüyle ilk yarı sona erdi. İki takımın da gol fırsatları yakaladığı mücadelede devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
46' İkinci yarı başladı
İsviçre - Kolombiya karşılaşmasında ikinci yarı, İsviçre'nin santrasıyla başladı.
İsviçre Teknik Direktörü Hakan Yakın, devre arasında tek oyuncu değişikliğine gitti. Ardon Jashari oyundan çıkarken yerine Djibril Sow dahil oldu. Kolombiya ise ikinci yarıya ilk 11'inde değişiklik yapmadan başladı.
47' İsviçre mutlak fırsattan yararlanamadı
İsviçre, ikinci yarıya golle başlamaya çok yaklaştı. Sol kanattan son çizgiye inen Dan Ndoye, topu yerden ceza sahasına çevirdi. Kolombiya savunmasını aşan meşin yuvarlak Djibril Sow'un önünde kaldı. Sow'un müsait pozisyondaki vuruşunda top üstten auta çıktı.
51' Granit Xhaka sarı kart gördü
Karşılaşmanın ilk sarı kartı İsviçre'ye çıktı. Takım kaptanı Granit Xhaka, hakem Iván Barton tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
59' Denis Zakaria sarı kart gördü
İsviçre'de Denis Zakaria, yaptığı faulün ardından hakem Iván Barton tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Luis Suarez'e sarı kart
Karşılaşmada son yarım saate girilirken Kolombiya'da Luis Suarez de sarı kart gören oyuncular arasına katıldı.
63' Kolombiya fırsatı değerlendiremedi
Kolombiya, tehlikeli bölgede topu kazanarak gole yaklaşmak istedi. Ceza sahası karşısında kaleyi gören Luis Suarez'in vuruşu istediği gibi olmadı ve top farklı şekilde auta çıktı.
90' Karşılaşmaya 5 dakika eklendi
Mücadelenin sonuna en az 5 dakika ilave edildi.
90' MAÇ UZATMAYA GİTTİ
İsviçre ile Kolombiya arasındaki mücadelenin normal süresi 0-0 bitti.
98' Kolombiya gole yaklaştı
Kolombiya duran toptan gole yaklaştı, sol taraftan gelen ortaya stoper Lucumi kafayı vurdu son anda kaleci Kobel ve üst direk gole izin vermedi.
106' Uzatmada gol yok
Uzatmaların ilk bölümünde gol sesi çıkmadı, 2. uzatma devresi başladı.
98' Kolombiya gole çok yaklaştı
Kolombiya, duran top organizasyonunda gole çok yaklaştı. Sol taraftan ceza sahasına gönderilen ortada Jhon Lucumi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gregor Kobel'in son anda müdahale ettiği top üst direkten oyun alanına döndü.
106' İlk uzatma devresinde gol çıkmadı
Uzatma bölümünün ilk 15 dakikasında gol sesi çıkmadı. İsviçre ile Kolombiya arasındaki mücadelenin ikinci uzatma devresi başladı.
120' Maç penaltılara gitti
Uzatma süresi 0-0 biten zorlu randevuda çeyrek finalisti penaltılar belirleyecek.
ÇEYREK FİNALDE RAKİP ARJANTİN
İsviçre ile Kolombiya arasında oynanan son 16 turu maçında kazanan Avrupa temsilcisi, çeyrek finalde Arjantin ile eşleşti.